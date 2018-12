Francia | gilet gialli | morta una donna a un blocco stradale Scontri a Parigi

Francia - allerta massima per la quinta giornata di agitazione dei Gilet Gialli : Le forze di sicurezza francesi sono oggi in massima allerta per la quinta giornata di mobilitazione dei Gilet Gialli. Il capo della polizia di Parigi, Michel Delpeuch, ha spiegato che il dispositivo ...

Così le élite di Francia hanno iniziato a flirtare con i gilet gialli : Milano. I gilet gialli manifestano ancora anche se non si sa in che misura, ma il dispositivo di sicurezza “8 dicembre”, adottato sabato scorso a Parigi, è già stato attivato contro il “V atto” previsto per oggi. Ottomila uomini e quattordici blindati garantiranno la sicurezza dei ministeri, dell’El

Travaglio : “Moscovici addirittura dice che Francia può arrivare al 3 - 5 di deficit-Pil per via dei gilet gialli. È demenziale” : “Abbiamo un debito pubblico molto più alto rispetto alla Francia, ma è anche vero che l’andamento italiano sia del debito, sia del deficit è meno preoccupante in confronto a quello francese. Non dimentichiamo che la Francia è appena uscita da 9 anni consecutivi di procedura di infrazione per deficit eccessivo e in due di quegli anni il ministro dell’Economia si chiamava Moscovici“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto ...

Francia - i gilet gialli mandano al tappeto l'economia : Fino a poche settimane fa l'economia francese era destinata a registrare un'espansione trimestrale «abbastanza ragionevole», ma le proteste dei gilet gialli hanno cambiato tutto, sottolinea Eliot ...

Effetto gilet gialli - Banca di Francia taglia stime crescita. Villeroy : con più proteste danni maggiori : Nuove notizie negative dalla Francia che già, sulla scia delle promesse che il presidente Emmanuel Macron ha fatto alla nazione dopo le manifestazioni dei gilet gialli, rischia di fare nel 2019 un ...

Francia - Gilet Gialli : 23enne investito e ucciso da un camion : N uova vittima - la sesta - tra i 'Gilet Gialli' in Francia. Da quanto si è appreso dal vice procuratore di Avignone, Caroline Armand il ragazzo coinvolto aveva 23 anni e stava partecipando a una ...

Francia - gilet giallo travolto e ucciso da un camionista : Un manifestante 23enne dei gilet gialli è morto dopo essere stato investito da un camion ad Avignone, nel sudest della Francia. L'autista del mezzo, un 26enne che ha tentato di fuggire, è stato ...

I gilet gialli? Figli della Francia che impoverisce la classe media - e taglia le tasse ai ricchi - : La politica del governo è inoltre ben espressa dall'aumento del 18% della Tassa interna sul consumo di prodotti energetici , TIPCE , . E dal calo quasi identico delle imposte sulle imprese: -19%, ...

Francia - Gilet Gialli potrebbero presentarsi alle Elezioni Europee : Se oggi Gilet Gialli presentassero una lista alle prossime Elezioni Europee di maggio 2019, otterrebbero in Francia il 12% dei voti, e sarebbero la seconda forza politica del paese. A dirlo un ...

Francia - Emmanuel Macron sui gilet gialli : “Mi prendo la responsabilità - la collera è giusta” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, si prende parte della responsabilità sulla protesta dei gilet gialli e afferma di capire la rabbia e l'indignazione scoppiate nelle ultime settimane: "Servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso". E annuncia un aumento del salario minimo di 100 euro.Continua a leggere

Gilet gialli - Macron aumenta il salario minimo di 100 euro : “In Francia emergenza sociale ed economica” : “Vedo uno stato di emergenza sociale ed economica della Francia: ne usciremo bene tutti insieme, lo voglio per la Francia, siamo apripista per noi e per gli altri. Non possiamo restare divisi. Attraversando questa crisi, riconcilieremo i francesi”. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron nel corso del suo intervento in tv dopo la crisi dei Gilet gialli. “Prenderò misure già questa settimana”, ha aggiunto, precisando che ...

Francia - tutte le contraddizioni dei Gilet gialli in economia : Sono ancora un mistero. I Gilets jaunes restano un movimento molto ben coordinato ma decisamente plurale. Sfuggono molti aspetti dei vari gruppi di manifestanti che partecipano alle proteste e, ...

GILET GIALLI - MACRON STASERA PARLA ALLA NAZIONE/ Francia - Governo nel caos : Presidente pronto a cambiare rotta : MACRON, STASERA primo discorso ALLA Francia sui GILET GIALLI: le prime concessioni? Il caos del Governo e un Paese spaccato a metà