Brawl Stars in pochi giorni ha raggiunto il primo posto nella classifica Google Play

Brawl Stars : da oggi disponibile in Italia su tutti gli smartphone : Brawl Stars è ora disponibile in Italia. Il 12 dicembre 2018 è la data fissata per il lancio globale nel nostro paese su tutti i dispositivi Android ed Ios. Supercell aveva annunciato in precedenza l'intenzione di utilizzare il mese natalizio come trampolino di lancio per il loro nuovo videogioco, e cosi è stato. Esso è l'ultimo di una serie di nomi nati dalla creatività della casa di sviluppo finnica (Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day, Boom ...

Brawl Stars : Bo e Shelley saranno disponibili su Clash Royale : Sembra assurdo ma è una notizia vera. Brawl Stars e Clash Royale si verranno incontro nell'ultimo aggiornamento di Dicembre 2018 rilasciato da Supercell per il mondo di Clash. È stata confermata l'intenzione di rilasciare per un breve periodo una nuova modalità all'interno delle arene Royale, e saranno disponibili due nuovi personaggi appartenenti al mondo Stars. I due volti misteriosi sembrerebbero essere quelli di Bo e Shelley, e combatteranno ...

Brawl Stars : dopo iOs disponibile a breve su Android : Mancano pochi giorni al rilascio globale di Brawl Stars, l'ultimo gioco multiplayer per dispositivi mobili creato dalla casa finnica Supercell. dopo i successi ottenuti con Clash of Clans e Clash Royale (da tempo ai vertici della classifica dei giochi più redditizi degli store online), ci sono i presupposti per l'ascesa di un nuovo gioco richiesto da molto tempo dai fans di Supercell. In tutti gli store on-line è già disponibile la pre ...