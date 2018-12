Sarri sul caso-Sterling: «Condanno il razzismo, è disgustoso»

ilnapolista

(Di giovedì 13 dicembre 2018) In conferenza stampa Abbiamo scritto spesso della differenza tra l’Inghilterra e l’Italia in merito alla percezione delnegli stadi. Il fatto che i manager di Premier continuino a parlare delè un altro esempio di come il tema sia molto sentito dai giornalisti del Regno Unito, quasi una settimana dopo anchesi è espresso in maniera molto chiara in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda sull’argomento.Queste le parole dell’ex tecnico del Napoli: «Prima di tutto, voglio dire chequalsiasi forma di discriminazione. Non voglio andare oltre, c’è un’indagine in corso ma io e il club abbiamo espresso la nostra opinione su quanto successo a. E mi sembra abbastanza chiara: ilè sempre. Ora però dobbiamo andare avanti».Il Chelsea ha già sospeso i quattro tifosi che hanno insultato ...