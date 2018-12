Brexit | non passa la sfiducia a T May

Brexit - May ce la fa : non passa mozione sfiducia Tory | : La premier britannica ha superato il voto di fiducia tra i parlamentari conservatori a Westminster innescato dal dossier Brexit. 200 i voti a favore del primo ministro, 17 quelli contrari

Brexit - Theresa May si salva : non passa la mozione di sfiducia contro la sua leadership. 117 contrari su 317 : La premier britannica Theresa May per ora si è salvata dalla ribellione interna: ha superato la mozione di sfiducia contro la sua leadership promossa dai Tory ribelli. La fiducia le è stata confermata da 200 deputati su 317: uno in più dei 199 con cui conquistò la guida del partito nel 2016 dopo le dimissioni di David Cameron seguite alla vittoria di Leave nel referendum sulla Brexit del 2016. I dissidenti, guidati dall’ala più oltranzista dei ...

Brexit - May ce la fa : non passa sfiducia : 22.07 Theresa May si salva dalla ribellione interna: la premier si è infatti vista confermare stasera la fiducia come leader Tory da 200 deputati su 317. Un voto in più dei 199con cui conquistò la guida del partito nel 2016, dopo le dimissioni di David Cameron seguite alla vittoria di 'Leave' nel referendum sulla Brexit del 2016.

Brexit - May stasera affronta la sfiducia. Ma avverte : «Non guiderò partito a elezioni 2022» : stasera si saprà se il parlamento inglese sfiducierà o meno Theresa May. La premier avrebbe il sostegno di 163 deputati conservatori. Un numero sufficiente per superare il voto di...

Brexit - May stasera affronta la sfiducia. Ma avverte : 'Non guiderò partito a elezioni 2022' : stasera si saprà se il parlamento inglese sfiducierà o meno Theresa May. La premier avrebbe il sostegno di 163 deputati conservatori. Un numero sufficiente per superare il voto di sfiducia chiesto da ...

Brexit - rivolta Tory contro May. Oggi il voto di sfiducia - ma la premier non si arrende : «Resto al mio posto» : Il primo ministro britannico affronta i suoi compagni di partito, scontenti per la sua gestione della Brexit e per l’accordo con l’Ue. Se non otterrà la maggioranza sarà costretta alle dimissioni

Brexit - Juncker : “L’accordo non si cambia”. E anche Berlino conferma : “Nessuna riapertura del negoziato” : Impegnata in un ‘tour diplomatico’ nel tentativo di salvare l’intesa sulla Brexit. Theresa May, nel giorno in cui il suo Parlamento avrebbe dovuto votare l’accordo, incontra il premier olandese Mark Rutte, a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel per chiedere aiuto in Europa. Ma Berlino taglia corto: “Spero che May e Merkel si augurino Buon Natale, ed un felice anno nuovo. – ha detto il ministro tedesco agli ...

Brexit - l'Europa gela Theresa May : "L'accordo non si cambia" : Theresa May cerca di salvare l'accordo sulla Brexit iniziando oggi un tour diplomatico a Berlino, per parlare con Angela Merkel, all'Aja, per incontrare il premier olandese Mark Rutte, e a Bruxelles, per incontrare Jean-Claude Juncker e Donald Tusk.L'annuncio del rinvio del voto del Parlamento britannico ha scatenato l'ira delle opposizioni, ma rischia soprattutto di far collassare il piano di accordo per l'uscita del Regno Unito dall'Unione ...

Juncker : "Non riapriremo accordo su Brexit" : ... nella sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, la posizione dell'Ue di fronte agli sviluppi della politica britannica, poche ore prima di incontrare Theresa May a Bruxelles, impegnata ...

Il caos della Brexit non e' solo un problema del Regno Unito : ... il caos della Brexit, un divorzio mal riuscito tra Londra e Bruxelles, è l'ultima cosa che serve all'economia mondiale, ora che la Germania e il Giappone segnano il passo e la Cina, vedi gli ultimi ...

Brexit : Corbyn - governo non esiste più : ANSA, - LONDRA, 10 DIC - "Non abbiamo più un governo funzionate". E' la reazione del leader laburista, Jeremy Corbyn, al preannuncio di un rinvio del voto sulla ratifica dell'accordo sulla Brexit ...

Brexit - Corte di giustizia Ue : “Il Regno Unito può decidere unilaterlamente di non uscire dall’Unione Europea” : Fino a quando l’accordo di uscita non entrerà in vigore, il Regno Unito potrebbe decidere unilateralmente di restare nell’Unione Europea. È quanto ha stabilito la Corte europea di giustizia alla vigilia del voto in Parlamento sull’accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles dopo il referendum sulla Brexit. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che, “quando un Paese membro ha notificato al Consiglio europeo la sua ...

Se il piano May per la Brexit è sconfitto - Londra non ha un piano B : È più facile cambiare la Dichiarazione politica, un testo per ora molto vago di 26 pagine che delinea i rapporti a lungo termine tra Londra e Bruxelles". L'alternativa del leader laburista Jeremy ...