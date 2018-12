Macron | ' ho fatto cavolate'

Gilet gialli una "catastrofe" - Macron pronto a cambiare rotta : "Ho fatto cavolate" : Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: 'Una catastrofe per l'economia', come la definisce il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a 'non immischiarsi' nei fatti interni francesi con i ...

Gilet gialli : 'Ho fatto cavolate' - Macron pronto a cambiare rotta : Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: "Una catastrofe per l'economia", come la definisce il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a "non immischiarsi" nei fatti interni francesi con i ...

Macron si prepara a rispondere ai gilet gialli : "Ho fatto cavolate" : Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: "Una catastrofe per l'economia", come la definisce il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a "non immischiarsi" nei fatti interni francesi con i suoi tweet irridenti. E intanto affiorano i sospetti di "ingerenza straniera", con la Russia in prima fila.Emmanuel Macron, sempre in silenzio e ...

Macron - Claviere fatto totalmente isolato : ANSA, - BRUXELLES, 18 OTT - Quanto avvenuto a Clavière alla frontiera franco-italiana "è un fatto totalmente isolato di cui mi dispiace profondamente", infatti sono subito state prese "disposizioni ...

Macron l'ha fatto più volte Altri sconfinamenti a Claviere : La Procura di Torino ha reso noto che le indagini sugli sconfinamenti delle forze dell'ordine francesi in territorio italiano riguardano, oltre all'episodio del 13 ottobre a Claviere, anche precedenti "anomalie" che risalgono al 2 agosto. Segui su affaritaliani.it

"La scenata di Brigitte a Macron ha fatto tremare le mura dell'Eliseo" : Il governo perde i pezzi, la popolarità del presidente è in picchiata e la premiere dame, Brigitte Macron, "non resta indifferente": secondo fonti di Le Parisien, preoccupata per il marito e la sua immagine, "gli si rivolge in privato, spesso in modo rude".Il quotidiano rivela anche che quest'estate, quando è esploso il caso Benalla - il consigliere filmato mentre manganellava gli studenti al fianco della polizia, poi ...

Matteo Salvini - Emmanuel Macron non la prende bene. Piovono insulti : 'Lui e La Pen in Europa hanno fatto zero' : 'Salvini e Lepen? In Europa hanno fatto zero'. Non hanno preso bene all' Eliseo le battute di Matteo Salvini su Emmanuel Macron . Cristophe Castaner , fedelissimo del presidente francese e leader di ...

Salvini : «Saviano-Macron? Spero non abbiano fatto un selfie svestiti» En March : «In Europa è zero» : L'occasione è quello di un incontro con una delle sue più celebri nemiche, l'obiettivo è quello spesso nel mirino del leader della Lega. Matteo Salvini, alla presenza della alleata Marine Le Pen , con ...

Salvini deride Macron e Saviano : “Spero non abbiano fatto un selfie svestiti come usa fare ultimamente il presidente” : Al convegno Ugl Crescita economica e prospettive sociali in un’Europa delle Nazioni, insieme a Marine Le Pen, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, deride il presidente francese, Emmanuel Macron, e Roberto Saviano: “Il loro incontro? Spero non abbiano fatto un selfie svestiti, come usa fare Macron di recente…”. Saviano, nel frattempo, a Nancy, ha ricevuto la medaglia d’oro della ...