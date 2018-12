Alle 14 non perdete la diretta dedicata a Super Smash Bros Ultimate

Ilary Blasi : «Nessun accordo con Corona. Non mi presto Alle pagliacciate» : Ilary Blasi La replica di Ilary Blasi. Se i legali di Fabrizio Corona hanno assicurato in un documento depositato agli atti che la lite tra il loro assistito e la conduttrice era frutto di un accordo al fine di incrementare gli ascolti, la padrona di casa di Grande Fratello Vip racconta un’altra verità. Al magazine Liberi Tutti, dichiara senza mezzi termini: “Non c’era nessun accordo tra noi, non mi presto alle pagliacciate: ...

Minniti si ritira dAlle primarie Pd. Renzi : "Non chiedetemi di fare il burattinaio" : Reazioni a catena dopo l'annuncio dell'ex ministro. E alle voci di scissione risponde: "Sarebbe un regalo ai nazionalpopulisti". Le dichiarazioni di Renzi, Salvini e Ricci

I renziani non lo sostengono - Minniti si ritira dAlle primarie : La tormentata candidatura di Marco Minniti alla guida del Pd rischia di finire prima del fischio d’inizio. L’ex ministro dell’Interno, dopo una lunga giornata di trattative e incontri, pare ormai convinto al ritiro. Motivo? Nonostante le rassicurazioni di Luca Lotti e Lorenzo Guerini, che lo hanno incontrato alla Camera, Minniti non ha ottenuto le ...

Pd - sale la tensione. Minniti verso l addio Alle primarie. Renzi 'Non mi occupo di congresso'. Zingaretti 'Gioco macabro' : ROMA - sale la tensione all'interno del Pd in vista del 12 dicembre , termine ultimo per la presentazione delle candidature al congresso. Con Matteo Renzi che torna a confermare il suo disimpegno ...

Juventus : Allegri recupera Emre Can per l'Inter - ma non avrà Alex Sandro : La buona notizia per la Juventus è il recupero di Emre Can . I bianconeri, che si sono allenati alla Continassa in vista della sfida contro l'Inter, hanno visto il centrocampista tedesco regolarmente ...

Belen “becca” Iannone con un’amica : il pilota e la Rodriguez continuano a frequentare gli stessi posti [GAlleRY] : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone nello stesso posto con compagnie differenti, Milano è piccola per il pilota e la showgirl argentina Nonostante Andrea Iannone e Belen Rodriguez si siamo lasciati pare continuino a frequentare gli stessi posti. Milano sembra piccola per i due ex fidanzati, che spesso si ritrovano a stretto contatto negli stessi locali. Il pilota di MotoGp e la showgirl argentina sono stati beccati non insieme, ma molto ...

Calciomercato Frosinone - tre operazioni in uscita : ecco i sostituti [GAlleRY] : 1/5 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Di Mena verso il VAlle Martella : «Siamo rimaneggiati - ma non molliamo» : Roma – Ha fatto diversi danni la trasferta di San Cesareo alla Roma VIII. Non solo l’1-0 abbastanza ingiusto maturato a favore dei padroni di casa dello Sporting, ma anche ulteriori “tegole” in vista della prosecuzione della stagione e nello specifico del match clou di domenica sul campo di casa contro il Valle Martella. Patrizi e Cristelli sono stati espulsi nel corso della ripresa e non saranno certamente del match e quasi sicuramente ...

Manovra - Tria in commissione Bilancio non risponde Alle opposizioni : Tensione in commissione Bilancio alla Camera per l'intervento di Giovanni Tria. Il ministro dell'Economia non ha accettato domande: 'La mia è un'informativa, non un'audizione'. ha detto Tria. Il ...

Pallavolo - ChAllenge Cup : Monza non lascia scampo Alle austriache del Perg - staccato il pass per gli ottavi : La cronaca in breve. Primo set. Filotto di tre punti della Saugella , ace di Facchinetti, due giocate di Orthmann, , 3-0. Giocata vincente di Jusufi dopo una disattenzione monzese e Perg si ...

Pallavolo – ChAllenge Cup : Monza non lascia scampo Alle austriache del Perg - staccato il pass per gli ottavi : Tutto facile per la Saugella Team Monza, 3-0 alle austriache del Perg anche nella gara di ritorno Si rivela agevole per la Saugella Team Monza l’esordio casalingo in Europa. Nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup, opposte al Prinz Brunnenbau Volleys Perg. le ragazze di Miguel Angel Falasca bissano il 3-0 ottenuto in Austria una settimana fa e volano agli ottavi di finale della competizione: prossima avversaria, ...

Andrea Romano (PD) - Di Maio rispondi Alle mie tre domande di tuo padre non ci interessa : “Hai fatto da prestanome?” : Il PD tramite il deputato Andrea Romano con un video pubblicato sul profilo ufficiale del Partito Democratico “Caro Di Maio, a noi non interessa cosa ha fatto tuo padre, ma piuttosto cosa hai fatto tu: rispondi a queste tre domande e rispondi in Parlamento”. A chiedere spiegazioni al vicepremier – al centro della bufera per gli episodi di lavoro nero nell’azienda che fu del padre Antonio e ora sua al 50% -, è il deputato ...

Tria non vuole rispondere Alle domande della Commissione Bilancio : "Sono sbarcato da un aereo e sono venuto qui. Non ho aderito ad un'audizione, ma ad un'informativa. Il tema è da informativa non da audizione, non sono in grado di fare un'audizione. Se non siete d'accordo me lo dite e io, non vi offendete, me ne vado". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in Commissione Bilancio della Camera di fronte alle opposizioni che pretendevano un dibattito sulla manovra, anziché ascoltare ...

Ma Ciudadanos non era antipopulista? In Andalusia non esclude l’Alleanza con Vox : Roma. Per molti mesi i media europei hanno parlato di un’unione transnazionale di forze moderate che possa fare da argine all’ascesa dei populisti alle elezioni europee, e magari anche oltre. Di questa alleanza il leader riconosciuto è il presidente francese Emmanuel Macron, esponente per eccellenza