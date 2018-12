I gilet gialli non andranno domani dal governo

gilet gialli - divampa la protesta : camion fermi e carenza di benzina : La protesta dei Gilet gialli in Francia non solo non si arresta ma, in queste ore, sta divampando in tutto il Paese. Blocchi del traffico organizzati dai manifestanti stanno, infatti, provocando ...

gilet gialli - economista Giacchè : “E’ il sintomo di malcontento europeo. Governo M5s-Lega? Pone un problema reale su Ue” : “La protesta dei Gilet gialli in Francia? E’ il sintomo di un malcontento più esteso a livello europeo. E’ evidente che c’è un diffuso disagio in Europa, anche in Paesi come la Germania, che si dice siano in grande sviluppo. La verità è che in questi anni di ricchezza se n’è creata poca e se n’è distribuita peggio. E questo riguarda tutto i Paesi europei”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de ...

Francia - donna muore dopo le proteste dei gilet gialli : colpita da una granata mentre chiudeva la finestra : Le proteste dei gilet gialli causano un'altra vittima in Francia. Secondo una prima ricostruzione rivelata da France Info, una donna di 80 anni è stata colpita al volto da 'elementi' di una granata ...

gilet gialli - caos tra Francia e Spagna : migliaia di camion bloccati : I blocchi del traffico organizzati in Francia dai Gilet gialli hanno provocato chilometri di code e migliaia di camion bloccati al confine con la Spagna. Lo riferiscono le autorità regionali della ...

gilet gialli minacciati dopo apertura : 12.48 Una dei promotori del movimento dei Gilet gialli francesi, Jacline Moraud, ha riferito ai media di numerose minacce di morte contro il collettivo da parte di "altri Gilet gialli", dopo la loro offerta al governo di aprire un dialogo. Moraud parla di chi ha minacciato i "Gilet gialli liberi" come di "una specie di ragazzini anarchici, manipolati" e che non vogliono trovare "alcuna soluzione" ma soltanto "fare casino", Sei le denunce già ...

Bisogna unire le battaglie dei gilet gialli e quelle degli ambientalisti : Un governo non può ignorare l’urgenza climatica e occuparsi del malcontento sociale, ma nemmeno ignorare i problemi della società in nome del clima. Leggi

gilet gialli - la portavoce : “Minacce di morte per avvio dialogo. Ragazzini irresponsabili - vogliono solo sfasciare” : Minacce di morte dopo aver annunciato di voler dialogare con il governo. I “Gilet gialli liberi“, il collettivo di dimostranti moderati fra i quali c’è una delle promotrici del movimento, Jacline Mouraud, hanno rivelato ai media francesi di aver ricevuto decine di messaggi violenti dopo la loro offerta all’esecutivo di aprire un negoziato. Nelle scorse ore infatti, subito dopo la guerriglia di sabato primo dicembre nel ...

gilet gialli - esponenti minacciati di morte dopo apertura al dialogo - : Le "colombe" del movimento denunciano di aver ricevuto pesanti minacce dopo l'offerta al governo di iniziare un negoziato. Jacline Mouraud: "Ragazzini che vogliono solo fare casino". Oggi una ...

Da dove arrivano i “gilet gialli” : Il movimento che sta agitando la Francia ha le radici nelle aree rurali del paese, e le sue motivazioni vanno oltre il prezzo della benzina

Notizie del giorno : gilet gialli e Di Maio : Notizie del giorno: il presidente francese Emmanuel Macron si è recato nei luoghi dove sabato la devastazione dei Gilet gialli ha lasciato profonde ferite. Non è ancora finita l’inchiesta sull’abusivismo riguardante la famiglia Di Maio e inaugurata dalle Iene. Notizie del giorno: Gilet gialli in Francia Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato nei luoghi dove sabato la devastazione dei Gilet gialli ha lasciato profonde ferite ...

La leader moderata dei "gilet gialli" : ricevute minacce di morte dopo l'apertura al governo Macron per un negoziato : I "gilet gialli liberi", il collettivo di dimostranti moderati fra i quali una delle promotrici del movimento, Jacline Mouraud, hanno rivelato ai media francesi di aver ricevuto decine di minacce di morte dopo la loro offerta al governo di aprire un negoziato.Secondo la Mouraud, il cui video divenne virale sui social e fu una delle scintille della protesta, questi gilet gialli sono "una specie di ragazzini anarchici, manipolati" non vogliono ...

gilet gialli - MACRON CHIEDE AL PREMIER DI INCONTRARLI/ Ultime notizie - Mouraud 'governo fermi il caro benzina' - IlSussidiario.net : Francia, protesta GILET GIALLI: presto incontro con MACRON? Ultime notizie, presidente CHIEDE al PREMIER di riceverli ma Mouraud detta le sue regole.