MotoGp | eseguita la radiografia sulla mano sinistra di Dovizioso | nessuna frattura per il

sportfair

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Il pilota della Ducati si è sottoposto ad unadopo la caduta in curva 5, la quale ha escluso qualsiasiSospiro di sollievo per Andreae per la Ducati, il pilota forlivese infatti non ha riportato fratture dopo la caduta che lo ha visto protagonista nella prima giornata dei test di Jerez.AFP/LaPresseTrasportato alla Clinica Mobile in seguito alla scivolata arrivata in curva 5, DesmoDovi si è sottoposto ad unaallache ha scongiurato qualsiasi problema a livello osseo, rilevando una forte contusione al pollice della. Al momento la Ducati non ha deciso se far scendere in pistanella giornata di domani, le riserve verranno sciolte nella serata di oggi oppure direttamente domattina. Queste le sue impressioni al sito ufficiale Ducati: “oggi siamo riusciti a fare diverse prove e siamo stati molto ...