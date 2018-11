Sempre al passo il Huawei Mate 10 Lite con aggiornamento di novembre | altre novità?

optimaitalia

: Ho vinto #BravoBravissimo.. Ho vinto @SanremoRai... Ho vinto @taleequaleshow... ma la cosa più importante Maestro è… - Valerio_Scanu : Ho vinto #BravoBravissimo.. Ho vinto @SanremoRai... Ho vinto @taleequaleshow... ma la cosa più importante Maestro è… - OfficialAllegri : Tenere il passo, provando a migliorare sempre nelle piccole cose. Dico sempre che queste partite dopo le soste non sono semplici, bravi. - gparagone : Il @Mov5Stelle è coerente sugli #inceneritori e rispetta il contratto di Governo. Noi siamo sempre a fianco dei cit… -

(Di martedì 27 novembre 2018)Il10si sta rivelando una scelta d'acquisto più che mai giusta. Oltre al buon rapporto qualità/prezzo del device, possiamo anche sottolineare il supporto software di cui sta beneficiando proprio il device in questione. Nuovo di zecca giunge un nuovo firmware sul telefono che include anche la più recente patch di sicurezza di Google.Ci riferiamo in particolar modo al10nel suo modello RNE-L21 e pure ai dispositivi non brandizzati. Il pacchetto software la cui distribuzione via OTA è in pieno svolgimento è siglato con codice 338 e ha un peso abbastanza esiguo di appena 118 MB.Nel changelog ufficiale dell'ultimoper il10, gli sviluppatori fanno un unico riferimento alla patch di sicurezza Google del mese di. Il passaggio garantisce al device la protezione da specifiche vulnerabilità e il fatto che sia ...