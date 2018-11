De Gregori | «Due live e un documentario»

De Gregori e le sue due anime live : 'È una bulimia musicale' : Senza barba, non ha perso la sua creatività e si è gettato a capofitto in nuovi progetti. Nel giro di pochi mesi, sono arrivati una canzone con Elisa, un disco inciso con la moglie in napoletano, un ...

Francesco De Gregori duetta con la moglie Chicca in Anema e Core : video e testo del brano : Francesco De Gregori duetta con la moglie Alessandra Gobbi in “Anema e Core”, un brano che ha segnato la storia della musica napoletana, scritta negli anni ’50 da Salve D’Esposito e da Tito Manlio. Il video ufficiale è in anteprima su la Repubblica, diretto e fotografato da Daniele Barraco nei Real World Studios di Peter Gabriel a Bath, Inghilterra. Lo stesso posto in cui è proprio stato ambientato il videoclip del brano "Anema e Core", ...