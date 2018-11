Chi è Marta Ortega | la figlia del signor Zara

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : le diChiarazioni delle azzurre. Marta Bassino : “Arrabbiata - ma guardo avanti” - Lara Della Mea : “L’esordio è una grande emozione” : A parte lo splendido secondo posto di Federica Brignone, l’Italia non ha convinto nel gigante femminile di Soelden (Austria), che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. L’unica altra azzurra a qualificarsi per la seconda manche è stata Irene Curtoni, che ha chiuso però solamente in ventiduesima posizione, un risultato di cui non può essere soddisfatta come evidenziato nelle dichiarazioni riportate dalla FISI: “Non so cosa dire: ...

A 14 anni in azzurro : Marta MazzocChi esordisce nella nazionale senior di hockey Aosta - Per l'attaccante dell'HC Gladiators le porte ... : ... è nata nel 2004, ed a febbraio 2011 ha indossato per la prima volta i pattini, senza toglierseli più: "Da ragazzino io giocavo, mi è sempre rimasta la passione, e mia moglie è rimasta nel mondo dell'...

Papa Francesco - “preghiera non è una bacchetta magica”/ A Santa Marta : “Gesù ci Chiede di essere ‘invadenti’” : Francesco ha sottolineato oggi durante l'omelia di Santa Marta il modo giusto per pregare: con determinazione, costanza, volontà come fosse un lavoro(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:58:00 GMT)

La piccola Marta che il padre cura con la cannabis : “Gli attacChi epilettici sono spariti” : Pietro Sannino è il padre di una bambina affetta da encefalopatia epilettica resistente ai farmaci tradizionali che spiega coma la cannabis abbia cambiato la loro vita azzerando le crisi e riducendo gli effetti collaterali dei farmaci.Continua a leggere

Miss Italia 2018 – Chi è Marta Valentini? La numero 16 - appassionata di sport col sogno di diventare showgirl [GALLERY] : Chi è Marta Valentini? La 20enne di Frosinone, numero 16 della finalissima di Miss Italia 2018, che aspira al titolo di reginetta-- E’ solo questione di ore ormai: questa sera scopriremo chi tra le 33 finaliste di Miss Italia 2018 sarà la nuova reginetta di bellezza. Belle, con una storia da raccontare, le finaliste del concorso Italiano, questa sera si metteranno alla prova, tra balli, canti e tanto altro, prima di scoprire chi tra ...

GAFFE DI MAIO : “TARANTO SENZA MUSEI DEGNI DI MAGNA GRECIA”/ L’invito al MarTa e gli attacChi di Renzi : Di MAIO, nuova GAFFE su Taranto “Non c’è museo degno della MAGNA GRECIA”. Ma si dimentica del MarTa e arriva subito la replica della direttrice "E' il più importante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:12:00 GMT)

Miss Italia 2018 – Chi è Marta Murru? La reginetta numero 04 bella - sportiva e giovanissima [GALLERY] : Ecco chi è Marta Murru: la reginetta numero 04 di Miss Italia 2018 pronta a dare battaglia per aggiudicarsi il titolo di più ‘bella del reame’ Marta Murru è una delle 33 finaliste di Miss Italia 2018. Tra le ragazze che si contenderanno il titolo di ‘più bella d’Italia’ c’è anche la meravigliosa ligure, che grazie alla sua bellezza mediterranea, è riuscita a conquistare la finale del concorso di bellezza ...