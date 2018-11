«Musicanti» | il musical omaggio a Pino Daniele in regalo con il Mattino martedì 27

Musicanti - il musical con le canzoni di Pino Daniele a dicembre : date e biglietti in prevendita : Da dicembre andrà in scena Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele e dedicato all’artista. Musicanti è una storia scritta da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione con la direzione di Fabio Massimo Colasanti che ha collaborato a lungo proprio con Pino Daniele. Sarà uno spettacolo vero e proprio, portato in scena grazie al talento di attori, ballerini e cantanti che daranno vita a una storia e a un musical con le canzoni di Pino ...