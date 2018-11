Il Mattino | Callejon | pronto il rinnovo fino al 2021

ilnapolista

(Di lunedì 19 novembre 2018) L’articolo de IlIlfa il punto sul calciomercato del Napoli, a breve e a lungo termine. La notizia più calda riguarda José Maria, che sarebbe vicino alcon il club partenopeo. Leggiamo: «Ancelotti vuole blindare lo spagnolo: il ds Giuntoli (a proposito, anche lui in scadenza in estate,unal) ha parlato con José, che èa firmare per altri due anni. In pratica, èa chiudere la carriera in azzurro». Sempre secondo Il, il procuratore del calciatore (Quillon, storico manager anche di Benitez) spingerebbe per il ritorno in Spagna, solo che alla fine sarà José a spuntarla. La sua volontà – eventuale – di rimanere a Napoli potrebbe essere decisiva. Il (non) mercato in uscita Koulibaly nel mirino del Liverpool. Questo è l’altro grande tema del pezzo del, che però spiega come non ...