19 deputati M5s | confronto sul dl sicurezza Capogruppo | già migliorato

Dl Sicurezza - critici 19 deputati M5S : 17.38 Sul decreto Sicurezza, 19 deputati del M5S hanno inviato una mail al capogruppo D'Uva per segnalare le "molte criticità" e chiedere modifiche. Il testo, scrivono, "non trova, in molte sue parti, presenza nel Contratto di Governo ed è, in parte, in contraddizione col programma elettorale del M5S". Ma D'Uva: "Non è la prima né sarà l'ultima richiesta". "Il decreto è già stato migliorato al Senato e presto verrà approvato anche alla ...

Dl Sicurezza - gruppo deputati M5s scrive al capogruppo per chiedere di “discutere il testo”. Ma Salvini : “Si approvi in fretta” : Un gruppo di deputati M5s ha inviato al capogruppo alla Camera Francesco D’Uva una richiesta di incontro e di chiarimento per “aprire un tavolo di discussione” sul decreto Sicurezza. A loro ha già risposto il leader del Carroccio Matteo Salvini: “Va approvato, e in fretta, per il bene degli italiani”. Dopo il primo via libera ottenuto dal provvedimento al Senato e dopo che 5 senatori grillini hanno deciso di non ...

