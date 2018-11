Ritorno in Zimbabwe | l’esercito di elefanti

vanityfair

(Di domenica 18 novembre 2018)ininininininininNellla jeep nessuno parla, quasi nemmeno si respira. Quando Paul, il ranger del Verney’s Camp, ha detto «Non sono stati loro», pur con gli occhi fissi nel punto che indica il suo dito non avevamo messo a fuoco la scena. «Loro chi?», chiediamo tutti. Domanda assurda, come a volte capita quando hai davanti cose mai viste, non ci siamo accorti che qui davanti a noi c’è quello che resta di un gigantesco elefante, una montagna, nemmeno sembrava un animale da quanto è grande e inerte, come parte del paesaggio. Ma non è tutto: ancora più vicino, a poco più di un metro dal nostro veicolo, stanno sdraiati due grossi, crinieruti leoni che cercano invano di rialzarsi da terra dopo l’enorme pranzo. Sono così fuori gioco che alcuni giovani impala, ...