Le armi più insolite in mano ai combattenti siriani

Albano Carrisi continua a cantare : "Non voglio più ritirarmi" : Albano news: il cantante non si ritira più nel 2019 Albano Carrisi ha cambiato idea: il 31 dicembre 2018 non si ritirerà dalle scene come annunciato qualche tempo fa. Il cantante di Cellino San Marco continuerà a cantare anche nel 2019 e la sua agenda è già fitta di impegni in giro per il mondo.

Crac banche - più soldi per i risparmiatori : "Già oggi - riferisce il sottosegretario all'Economia - sono stati erogati i primi 40 rimborsi , pari a 657mila euro, a dimostrazione che la nostra soluzione dell'arbitrato Consob funziona".

Milano - come risparmiare 700 ' al supermercato secondo Altroconsumo. Esselunga batte tutti in convenienza - Carrefour l'insegna più cara : ... veneto e Friuli Venezia Giulia, , dove si trovano ben 25 dei 30 punti vendita più economici, tra cui il meno caro del Paese, lo Spesa Facile di viale della Scienza a Rovigo. Sul sito di Altroconsumo ...

Carmine Di Mambro - neanche il male più brutto è riuscito a fermarlo : Ma il mostro ha alzato la posta e proprio quando sembrava di essere a metà strada verso le rive della guarigione un colpo di testa e Carmine si è "scollegato" dal mondo. Sono stati giorni difficili ...

Loretta Goggi : 'Non uscivo più di casa - solo mia sorella è riuscita a salvarmi dal buio : La giudice di Tale e quale show ricorda il marito scomparso nel 2011. E i momenti terribili che seguirono al distacco. Dei quali non aveva mai parlato prima, come fa ora con Oggi in esclusiva. Loretta Goggi si confida in esclusiva a Oggi. In una lunga intervista, nella quale ricorda anche i momenti più bui. Dai quali è riuscita a salvarla sua sorella… --«Mio marito mi diceva sempre: sei matta come un cavallo da corsa. E allora, quale modo ...

Ilicic : "Temevo di non svegliarmi più. Ho avuto paura di morire - come Astori" : L'Ilicic che non ti aspetti oltre che a stupire in campo, si confida fuori. Dopo la tripletta al Chievo che ha segnato uno spartiacque nello strano inizio di stagione dell'Atalanta, e l'ottima prestazione contro il Parma nel 3 a 0 casalingo, il fuoriclasse sloveno ha confessato a Sky Sport di avere superato uno dei momenti più difficili e terribili della sua carriera. L'attaccante della Dea ha detto: "Quello che è successo a Davide ...

Giornata Mondiale del Risparmio : Cittadinanzattiva lancia "Più informati - più protetti" : La relazione tra alfabetizzazione e stabilità finanziaria, in un mondo e con mercati finanziari più complessi e sfidanti, è sempre più stretta", ha dichiarato Antonio gaudioso, segretario generale di ...

Tim Cook : "Essere gay è stato il più grande dono che Dio potesse farmi" : Con il suo coming-out fatto nel 2014, si può dire che Tim Cook abbia dato il via a una piccola rivoluzione, per se stesso ma non solo. È stato infatti il primo Ceo di un'azienda così importante a dichiarare pubblicamente la sua omosessualità. In un'intervista rilasciata alla CNN, Cook è ritornato sull'argomento: "Essere gay è il regalo più grande che Dio potesse farmi. Sono orgoglioso di ...

Acri-Ipsos : nell'incertezza gli italiani risparmiano di più : Resta alta la propensione al risparmio degli italiani, complice anche il "clima di incertezza" percepito. Secondo l'indagine realizzata dall' Acri con Ipsos in occasione della 94esima giornata del ...

"È arrivato il momento di cedere le armi alle donne. Hanno qualcosa in più" : "Volevo affrontarmi. Essere cieco e stare per un'ora su un palcoscenico e raccontare una storia per un'ora e mezza, è stata una grossa sfida che volevo fare a me stesso". Inizia così, con queste parole, pronunciate con un tono di voce basso, ma possente "e reso forte grazie alle tante sigarette fumate fino ad oggi", il nostro incontro con Andrea Camilleri. Novantatrè anni da poco compiuti, trenta milioni di libri venduti in ...

Convince rapinatori a tornare più tardi : arrestati/ Video "Derubarmi alle 15? Siete matti - tornate alle 18 : 30" : Convince rapinatori a tornare più tardi: arrestati. Video "Derubarmi alle 15? Siete matti, tornate alle 18:30". E' accaduto realmente in un negozio di sigarette elettroniche

Italiani come noi - armi in casa per legittima difesa? “Meglio sparare per primi”. “Inutile - serve più certezza nella pena” : “Chi entra in casa mia deve sapere a cosa va incontro”. “È un diritto difendersi dai ladri senza rischiare condanne e risarcimenti”. L’intenzione di allargare le maglie della legittima difesa, sostenuta in particolare dalla Lega e dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, trova concordi molti dei cittadini con i quali abbiamo dialogato in strada, alla vigilia dell’approdo in Senato del relativo disegno ...

Roma Running Style - allo Stadio dei Marmi 1300 runners per l'allenamento più partecipato : Correre o camminare, nessuna sfida, solo puro divertimento a tempo di musica: questo è Roma Running Style. L'evento, che si è svolto venerdì sera presso lo Stadio dei Marmi a Roma, ha visto la partecipazione di 1300 runners giunti da tutta Italia. La manifestazione, che unisce sport, divertimento e musica, oltre ad offrire un momento di aggregazione e svago accessibile a tutti, prevedeva un allenamento adatto sia ai ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Francesco Monte sempre più lontano da Giulia Salemi? "Non sono pronto a innamorarmi" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Jane Alexander e Martina Hamdy ammettono di avere dubbi in merito alle rispettive situazioni amorose fuori dalla Casa...