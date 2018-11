Il Cda di Tim si ricompatta | Gubitosi verso la nomina ad amministratore delegato 

lastampa

: RT @LaStampa: Il Cda di Tim si ricompatta: Gubitosi verso la nomina di amministratore delegato - gianny0162 : RT @LaStampa: Il Cda di Tim si ricompatta: Gubitosi verso la nomina di amministratore delegato - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Le parole di Di Maio, l’emendamento della maggioranza, le tensioni nel cda di Tim per il dopo Genish. Tutte le ultime nov… - Paolo18030138 : RT @LaStampa: Il Cda di Tim si ricompatta: Gubitosi verso la nomina di amministratore delegato -

(Di sabato 17 novembre 2018) I rappresentanti del fondo Elliot che hanno deciso il ribaltone silurando l’ex ad Amos Genish in un primo momento erano orientati a puntare proprio su Altavilla, ma la soluzione si è poi arenata in quanto il manager ex Fca, pur avendo una solida esperienza non si è mai occupato di Tlc e per assumere il comando pare avesse chiesto ladi tre d...