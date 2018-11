Facebook Messenger testa una funzione per guardare i video insieme

Eliminare i messaggi inviati su Facebook Messenger? Ecco come sarà possibile : A breve Facebook Messenger implementerà una funzione per Eliminare i messaggi inviati. E visto che la nuova funzionalità è già in fase di test in vari Paesi (sebbene per ora non si sappia ancora quando arriverà per tutti), Ecco un breve riepilogo di come la novità dovrebbe funzionare, riepilogo opera dei colleghi di TechCrunch. L'articolo Eliminare i messaggi inviati su Facebook Messenger? Ecco come sarà possibile proviene da TuttoAndroid.

Facebook Messenger ha subito importanti modifiche grafiche : date il benvenuto al nuovo e semplificato aspetto dell’applicazione : Facebook ha deciso, proprio lo scorso maggio, durante l’evento F8 (che ogni anno accoglie numerosi sviluppatori), di rivedere la grafica della propria applicazione […] L'articolo Facebook Messenger ha subito importanti modifiche grafiche: date il benvenuto al nuovo e semplificato aspetto dell’applicazione proviene da TuttoAndroid.

Facebook Messenger : i messaggi inviati potranno essere cancellati entro 10 minuti : Andare incontro alle richieste degli utenti, tenendo in considerazione i feedback, è uno degli elementi che spingono le principali piattaforme di comunicazione a implementare funzioni sempre nuove e molto attese. Facebook Messenger, con i suoi 1.3 miliardi di utenti attivi mensilmente, si conferma una delle principali app di messaggistica disponibili, che spesso e volentieri segue le novità introdotte su un’altra popolare app ...

Facebook Messenger : potrete cancellare i messaggi inviati : L’abitudine degli utenti di cancellare i messaggi inviati potrà essere presto replicata anche su Facebook Messenger. Dopo l’adozione di questa funzionalità da parte di WhatsApp, prima applicazione che ha permesso ai più sbadati di rimediare leggi di più...

Facebook Messenger - presto si potranno cancellare i messaggi inviati : ... come Gmail o Whatsapp, arriva dunque anche sul popolare strumento di comunicazione gestito da Facebook e presente sugli smartphone di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Messenger ...

Facebook Messenger testa la funziona che elimina i messaggi inviati : L’inizio del 2018 non è stato il migliore per Facebook che, tra le altre cose, ha consentito di cancellare segretamente alcuni vecchi messaggi inviati su Messenger dal co-fondatore e CEO Mark Zuckerberg. Poi, ad aprile, Facebook ha dichiarato di voler implementare una funzione “non inviato” per tutti, ma non ha fornito ulteriori dettagli o date di consegna. Facebook Messenger come Whatsapp A quanto sembra Zuckerberg ha ...

Niente più grezze su Facebook Messenger : arriva la feature più popolare di WhatsApp : Una nuova funzionalità dovrebbe essere presto introdotta su Facebook Messenger (non chiedeteci i tempi specifici, che non sono stati ancora divulgati, anche se dal momento dell'annuncio, risalente a poche ore fa, in genere il reparto tecnico della società ci ha abituati a rilasci alquanto repentini), quella che consente, proprio come avviene su WhatsApp, di cancellare i messaggi inviati, anche se solo per errore, che si tratti di testo, foto, ...

Come usare Facebook Messenger senza un account Facebook : Avete eliminato il vostro account di Facebook, ma volete comunque continuare a utilizzare Facebook Messenger? Potete farlo tranquillamente autenticandovi con il vostro numero di telefono, proprio Come accade per WhatsApp. Gli sviluppatori dell’applicazione hanno pensato leggi di più...

Facebook Messenger permetterà di cancellare i messaggi inviati per errore : (Foto: Maurizio Pesce / WIRED) Presto anche chi chatta su Facebook Messenger avrà la possibilità di annullare l’invio dei messaggi appena recapitati. La funzionalità già presente su alcune piattaforme (come la sorella WhatsApp, sempre di proprietà del gruppo di Zuckerberg) dovrebbe essere resa disponibile in uno dei prossimi aggiornamenti dell’app e del sito web della piattaforma di messaggistica istantanea: il primo indizio ...

Facebook Messenger consentirà di eliminare un messaggio entro 10 minuti dall’invio : Presto Facebook Messenger consentirà agli utenti di eliminare i messaggi inviati fino a 10 minuti dopo che è stato dato il comando di invio L'articolo Facebook Messenger consentirà di eliminare un messaggio entro 10 minuti dall’invio proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare Facebook Messenger : Avete eliminato il vostro account Facebook, ma per qualche arcano motivo Facebook Messenger continua a funzionare? Il motivo è molto semplice. Messenger continua a funzionare anche dopo la disattivazione del vostro account Facebook perché è un servizio leggi di più...

Facebook Messenger 4 porta tante novità per l’app di messagistica : Facebook qualche anno fa, con la diffusione mondiale degli smartphone, ha portato la sua amata chat ad un livello superiore: trasformandola in un applicazione. Gli utenti da allora hanno sempre potuto continuare a chattare con leggi di più...

Facebook Messenger si aggiorna - la versione 4 è molto più semplice da usare : Facebook ha puntato tutto sulla semplicità d’uso con l’aggiornamento dell’app Facebook Messenger, che nelle prossime settimane verrà distribuito gradualmente a livello globale su tutti i dispositivi compatibili. La novità interessa tutti gli utenti che usano il social network sullo smartphone, anche per scambiare messaggi e fare chiamate e videochiamate con i propri contatti: tutte attività che avvengono tramite Messenger. Se ...

Facebook Messenger torna alle origini di chat. Con qualche funzione in più : Facebook vuole far tornare Messenger alle origini. Ossia alle chat. In questi giorni il gigante dei social network sta rilasciando in questi giorni una versione ridisegnata della app per riportare l’attenzione sulle chat. Dopo i troppi aggiornamenti dell’applicazione di messaggistica incentrati sui giochi, sui bot, sui pagamenti e altre funzioni, i vertici di Facebook hanno finalmente deciso di tornare a trattare Messenger per quello che ...