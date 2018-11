3T Frascati Sporting Village | piccoli nuotatori protagonisti nella prima prova invernale

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - Tincani annuncia i primi sei arrivi per la serie C : Roma – Inizia a prendere forma la nuova prima squadra maschile del settore pallanuoto del 3T Frascati Sporting Village che giocherà nel prossimo campionato di serie C. Ad annunciarli e presentarli è direttamente il tecnico del team tuscolano Emanuele Tincani. «Abbiamo trovato l’accordo con il portiere Davide Giraldi, con il marcatore ed esterno Eugenio Menighetti e con l’altro marcatore Orazio Piccinini. Si tratta di tre elementi ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - la prima squadra maschile riparte dalla serie C con Tincani : Roma – I dubbi sono stati sciolti. Il 3T Frascati Sporting Village del presidente Massimiliano Pavia avrà una prima squadra maschile anche in questa stagione e giocherà in serie C. La guida tecnica è stata affidata ad Emanuele Tincani, già responsabile del settore pallanuoto e allenatore dell’Under 20 e dell’Under 17 (che stante questo nuovo impegno sarà affidata al coach dell’Under 15 Andrea Casaburi). «Stavamo valutando una soluzione per ...

3T Frascati Sporting Village (salvamento) - Fanella : «Ci sono i presupposti per un’ottima stagione» : Roma – Il suo ingresso nello staff tecnico del 3T Frascati Sporting Village è una delle grandi novità stagionali della società presieduta da Massimiliano Pavia. Franco Fanella è il neo responsabile del settore salvamento: un nome di altissimo livello nella disciplina, avendo ottenuto in carriera 23 titoli italiani Assoluti (con cinque record italiani), un titolo europeo nel 2007 e uno mondiale nel 2008, ma anche 4 record del mondo e un ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - Fabbri : «Il ruolo di allenatore? Per me è una sfida» : Roma – Il 3T Frascati Sporting Village ha affidato i suoi gruppi Under 17 e Under 15 femminili a Giulia Fabbri che li aveva guidati già nella parte conclusiva della scorsa stagione, in contemporanea al suo ruolo di atleta della prima squadra tuscolana. «Di fatto si tratta di un gruppo unico che giocherà su due fronti per cercare di fare esperienza e crescere – dice il tecnico frascatano – Le ragazze hanno una voglia di allenarsi non comune ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - il ritorno di Casaburi : «Sono di nuovo a casa» : Roma – Un gradito ritorno in casa 3T Frascati Sporting Village. Andrea Casaburi, dopo un anno di esperienza alla Canottieri Lazio, torna nel club presieduto da Massimiliano Pavia. «Lo dovevo al presidente con cui c’è sempre stato un rapporto di amicizia e profondo rispetto e poi anche ai tecnici Emanuele Tincani (che sarà anche il responsabile del settore pallanuoto, ndr) e Rino Fabiano, con cui c’è grande stima e un legame affettivo ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - Alonzi guiderà la A2 rosa : «Questo club può crescere» : Roma – Il 3T Frascati Sporting Village ha scelto la nuova guida della serie A2 femminile del settore pallanuoto. Per farlo, il presidente Massimiliano Pavia ha trovato l’accordo con un nome molto noto nell’ambiente, vale a dire quello di Enrico Alonzi. Per il neo allenatore della prima squadra tuscolana parla il curriculum, fatto di otto anni alla Sis Roma (dal 2010-11 al 2017-18) con la conquista di due scudetti giovanili e il ruolo di ...