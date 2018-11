Video e testo de La Verità di Vasco Rossi | in anteprima il nuovo singolo esistenzialista

Fedez nello spot del Samsung Galaxy A7 | A9 con Prima di Ogni Cosa dopo l’addio all’iPhone (testo e Video) : Fedez nello spot del Samsung Galaxy A7 | A9: è il rapper italiano il protagonista della pubblicità dedicata al nuovo device Samsung, disponibile per l'acquisto. Fedez non è solo il volto dello spot ma firma anche la colonna sonora. La musica che accompagna il video è infatti Prima di Ogni Cosa, il suo nuovo singolo dedicato a Leone, il figlio avuto dalla fashion blogger ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Il brano è stato presentato ...

Andrea Bocelli e Dua Lipa in If Only : testo e Video del nuovo singolo con la versione italiana Qualcosa più dell’oro : Andrea Bocelli e Dua Lipa in If Only: il duetto è il nuovo singolo estratto dall'album Sì del tenore italiano ed è disponibile anche in radio da oggi, venerdì 9 novembre. Andrea Bocelli torna in radio con If Only, il duetto straordinario con Dua Lipa, neo vincitrice degli MTV Europe Music Awards 2018 come Miglior Artista Pop dell’anno. In occasione del duetto con Bocelli, per la prima volta, Dua Lipa ha cantato in italiano cimentandosi con la ...

Video e testo di Sale - amore e vento dei Tiromancino - nuovo singolo in stile Narcos nato da un sogno : Sale, amore e vento dei Tiromancino è il nuovo singolo tratto dall'album Fino a qui, la raccolta di duetti con cui la band ha celebrato una carriera ultraventennale riproponendo in modo alternativo i grandi successi del suo repertorio. Tra i brani inediti presenti nella tracklist della raccolta, oltre a Noi casomai, c'è il nuovo estratto entrato in rotazione radiofonica venerdì 9 novembre. Un singolo dalle atmosfere latineggianti, in cui ...

Roberto Vecchioni con Guccini in Ti insegnerò a volare : testo e Video del singolo con le date dell’instore tour per L’Infinito : Roberto Vecchioni con Guccini nel singolo Ti insegnerò a volare: è disponibile il videoclip ufficiale della nuova canzone di Roberto Vecchioni che segna il suo ritorno in scena ma anche quello (attesissimo) di Francesco Guccini che duetta con lui nel brano. Il video ufficiale è stato presentato in anteprima del corso della conferenza stampa di ieri per la presentazione del disco L'Infinito e ha raggiunto il canale YouTube ufficiale di Roberto ...

Emma Marrone è "Mondiale" : testo - Video - significato e date tour : Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova canzone della cantante salentina, in radio dal 2 novembre

Respirare è il nuovo singolo dei Subsonica da 8 con Video in anteprima alla Mole Antonelliana (audio e testo) : Il nuovo singolo dei Subsonica è Respirare. La band di Samuel Romano ha finalmente sciolto le riserve sul ritorno in radio, dopo l'apertura delle prenotazioni per assistere all'anteprima del videoclip dedicato al brano. Si tratta del secondo singolo estratto da 8, disco che hanno rilasciato a seguito del loro ritorno in gruppo dopo le varie esperienze da solisti condotti dai membri dello storico gruppo torinese. Solo qualche giorno fa, i ...

Testo e Video di Niente in cambio dei Cor Veleno feat. Giuliano dei Negramaro e Roy Paci nel ricordo di Primo Brown : Niente in cambio dei Cor Veleno feat. Giuliano dei Negramaro e Roy Paci ha debuttato in radio e su Youtube col video ufficiale venerdì 2 novembre. Si tratta del nuovo singolo del gruppo composto da Squarta e i rapper Primo (venuto a mancare quasi tre anni fa) e Grandi Numeri, considerato una delle realtà più interessanti e di qualità della scena rap nostrana degli ultimi vent'anni per l'intensità dei testi e la scelta di temi certamente molto ...

Video e testo di Prima di ogni cosa di Fedez - nuovo singolo per Leone prima del tour 2019 : prima di ogni cosa di Fedez anticipa il progetto da solista che l'artista di Rozzano ha pensato per il dopo Comunisti col Rolex, disco a due voci rilasciato con J-Ax e che ha portato anche sul palco dello Stadio San Siro davanti a 75000 persone e un palco alto 26 metri. Il brano è presentato come una ninna nanna con la quale Federico si avvicina per la prima volta all'esperienza di padre, rivelando le sue paure per un mondo completamente ...

Sinodo - testo finale “conversione contro cultura scarto”’/ Video - Papa Francesco “attacco Maligno alla Chiesa” : Sinodo dei giovani, il testo e documento finale: "conversione e giustizia contro la cultura dello scarto". Video, Papa Francesco chiude i lavori: "la Chiesa è attaccata dal Maligno"(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:13:00 GMT)

Roger Waters e “Histoire du soldat”/ Video - l'ex Pink Floyd riscrive il testo dell'opera di Igor Stravinsky : Esce una rilettura del classico di Igor Stravinsky rielaborato dall'ex Pink Floyd Roger Waters durante un concerto di qualche anno fa, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:38:00 GMT)

Francesco De Gregori duetta con la moglie Chicca in Anema e Core : Video e testo del brano : Francesco De Gregori duetta con la moglie Alessandra Gobbi in “Anema e Core”, un brano che ha segnato la storia della musica napoletana, scritta negli anni ’50 da Salve D’Esposito e da Tito Manlio. Il video ufficiale è in anteprima su la Repubblica, diretto e fotografato da Daniele Barraco nei Real World Studios di Peter Gabriel a Bath, Inghilterra. Lo stesso posto in cui è proprio stato ambientato il videoclip del brano "Anema e Core", ...

Testo e Video Vodka di Biondo - il nuovo singolo prima dell’album Ego : Vodka di Biondo è il nuovo singolo del trapper, noto per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo il rilascio del brano, disponibile in radio e in digital download, da oggi è disponibile anche il videoclip ufficiale della canzone, per la regia di Alessandro Murdaca. Il protagonista della clip è Biondo che intona i suoi versi, prima anticipazione del nuovo album di inediti del cantante che ad Amici ha diviso il corpo ...