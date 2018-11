Serie A1 Femminile | a Novara arriva il primo punto della stagione per il Club Italia CRAI

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : quinta giornata. Casalmaggiore capolista! Conegliano vince - Novara si salva : Questa sera si è giocata la quinta giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, secondo turno infrasettimanale per il massimo campionato italiano che si avvicina al giro di boia del girone di andata. Questa volta Scandicci, tra le favorite per il titolo, ha osservato un turno di riposo mentre per il resto c’è stato grande spettacolo con anche diversi colpi di scena. Casalmaggiore non si ferma più, infila la quarta vittoria ...

Volley - Serie A1 femminile 2018-2019 : quinta giornata. Tornano in campo le big : doppio testa coda per Conegliano e Novara : Dopo la giornata delle outsider, quella vissuta nello scorso week end con Conegliano e Novara impegnate nella Supercoppa e Busto Arsizio a riposo, il secondo turno infrasettimanale della Serie A1 presenta il ritorno in campo delle tre squadre fin qui imbattute del massimo campionato femminile, tutte con impegni piuttosto abbordabili. La classifica attuale del campionato di A1 vede cinque prime della classe a quota 9 punti e tra queste non c’è la ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Banca Valsabbina di nuovo in campo - domani la sfida con Cuneo : Nella quinta giornata della Samsung Volley Cup A1, la Bosca San Bernardo Cuneo farà visita al PalaGeorge di Montichiari Non c’è tempo per festeggiare il successo ad Osimo contro la Lardini Filottrano, il primo negli scontri diretti contro la formazione marchigiana, ed il primato virtuale in classifica, se pur condivisa con Novara, Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore, perché la Banca Valsabbina Millenium Brescia ritornerà in ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le migliori italiane della quarta giornata. Cinquina Avegno - poker per Barzon e Viacava : Va in archivio la quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile che delinea una classifica insolita, con le squadre raggruppate a coppie: Padova e Catania sono a punteggio pieno e si giocheranno la vetta nello scontro diretto del prossimo turno, mentre Roma e Rapallo salgono al terzo posto, ma con cinque lunghezze di ritardo. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno. Giulia Viacava (Rapallo): tripletta in avvio, ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : la Banca Valsabbina non si ferma più - tris anche a Filottrano : La Banca Valsabbina cala il tris e si conferma matricola terribile. Nella quarta giornata della Samsung Volley Cup Serie A1 le Leonesse sfatano il tabù Filottrano La Millenium espugna il PalaBaldinelli di Osimo in quattro set e sale momentaneamente in vetta alla classifica del campionato, insieme ad un nutrito gruppo di squadre quali Novara, Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore con 9 punti. Ottima prestazione di Jessica Rivero con 23 ...

Samsung Volley Cup – I risultati della 4ª giornata di Serie A femminile : insolito gruppone in vetta : Samsung Volley Cup: tris Pomì e Banca Valsabbina, balzo in vetta alla classifica con UYBA e Igor. La quinta capolista è la Savino Del Bene. Ripartono Saugella e Il Bisonte Singolare ‘gruppone’ in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. All’indomani della Supercoppa Samsung Galaxy A, conquistata dall’Imoco Volley Conegliano a spese dell’Igor Gorgonzola Novara, si è disputata la 4^ ...

Pallavolo - Serie A2 femminile : il Club Italia Crai lotta ma non basta - Scandicci si impone 3-0 : CRONACA: Per l'avvio della gara il tecnico federale Massimo Bellano si affida al sestetto composto da Rachele Morello, Elena Pietrini, Sarah Fahr, Sylvia Nwakalor, Loveth Omoruyi, Fatim Kone e al ...

Pallavolo – Serie A2 femminile : il Club Italia Crai lotta ma non basta - Scandicci si impone 3-0 : Niente da fare per le azzurrine, costrette ad arrendersi con il punteggio di 3-0 alla Svino Del Bene Scandicci I progressi dimostrati in campo dal Club Italia Crai non bastano per conquistare i primi punti della stagione a Scandicci: la quarta giornata finisce 3-0 (25-19, 25-12, 25- 21) a favore della Savino Del Bene. Il tour de force di questo avvio di regular season per le azzurrine proseguirà mercoledì a Novara. Poi nella sesta giornata ...

Serie A1 Femminile : Il Club Italia CRAI sconfitto a Scandicci : CRONACA: Per l'avvio della gara il tecnico federale Massimo Bellano si affida al sestetto composto da Rachele Morello, Elena Pietrini, Sarah Fahr, Sylvia Nwakalor, Loveth Omoruyi, Fatim Kone e al ...

Volley femminile - Serie A1 : quarta giornata. Cinque capoliste! Vittorie di Casalmaggiore - Scandicci e Brescia : Nel pomeriggio si è disputata la quarta giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, solo Cinque partite in programma perché Conegliano e Novara recupereranno il loro incontro a fine mese visto che ieri sera si sono fronteggiate nella Finale della Supercoppa Italiana vinta dalle Pantere di fronte al proprio pubblico. Le due grandi favorite per lo scudetto erano dunque ferme al pari della capolista Busto Arsizio che ha osservato un ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : risultati e classifiche della quinta giornata. Capitolina e Colorno guidano i gironi : Si rompe l’equilibrio nella quinta giornata del campionato di Serie A femminile di Rugby. Provano la fuga in due nei due gironi: Colorno e Capitolina sono al comando rispettivamente del gruppo 1 e gruppo 2. Andiamo a rivivere la giornata odierna, tante partite dai risultati nettissimi. GIRONE 1 domenica, 11 novembre 2018 12:00 Iniziative – Villorba Rugby – Valsugana Rugby Padova 12 : 5 Arbitro: Tommaso Battini ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen e Salerno provano la fuga - Oderzo segue a -1 : Settima giornata di gare per la Serie A di Pallamano femminile, che vede ancora al comando della classifica il Brixen Sudtirol e la Jomi Salerno, che si apprestano a prendere il largo, insieme alla Mechanic System Oderzo. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dal successo delle altoatesine, che a Ferrara soffrono più del previsto contro l’Ariosto, ma escono vittoriose con il punteggio di 30-26, grazie soprattutto alle 12 reti dell’ala ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : 21 di Macchi non bastano a Napoli contro Schio - Empoli prima gioia della stagione : In un anomalo sabato sera di novembre va in scena il sesto turno del campionato di Serie A1 femminile, poiché da domani ci sarà il raduno della Nazionale allenata da Marco Crespi in preparazione degli ultimi due impegni delle qualificazioni a EuroBasket 2019. Nonostante la vittoria della sua ex squadra, a vivere una notte d’epoca è Macchi, a 39 anni, che per poco, assieme a Tagliamento, non trascina Napoli al colpo di giornata. Da ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Catania a e Padova per allungare nella quarta giornata - Verona vuol continuare a stupire : Il campionato di Serie A1 della Pallanuoto femminile riparte dopo l’impresa del Setterosa che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup femminile. Riprende la corsa a due che vede in vetta Catania e Padova ma ci sono anche altre sfide interessanti nella tornata di domani. Ad aprire la quarta giornata sarà infatti alle ore 13.45 la sfida tra Verona e Milano: le neopromosse venete sono chiamate a confermare il terzo ...