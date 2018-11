Ortona | ragazzo somalo di 20 anni gira senza veli in spiaggia e violenta un' anziana

Blastingnews

(Di giovedì 15 novembre 2018) Un cittadinoè stato arrestato dai carabinieri della stazione di(Chieti) con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico e violenza sessuale. Saleban Nuur Shaieb, 20 ennefissa dimora, sbarcato l'anno scorso in Sicilia con un barcone e con un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, quest'oggi ha scatenato il panico nella cittadina adriatica, prima denudandosi in strada e poindo una donna di 68che stava prendendo il sole ina Ripari di. La donna, pensionata del luogo, è stata immobilizzata sulla sabbia, colpita violentemente e costretta a subire atti osceni prima di riuscire a divincolarsi e fuggire in acqua dove poco dopo è stata raggiunta dai carabinieri che avevano notato la scena dalla strada. Ilè in stato di fermo nel carcere di Chieti....