Le mani di mafia e ' ndrangheta sul gioco online | 68 arresti | sequestri per un miliardo di

Le mani di mafia e 'ndrangheta sul gioco on line : 68 arresti - sequestri per un miliardo di euro : Scommesse per incamerare milioni su milioni. Giochi e tornei per lavare denaro, ripulirlo, reimpiegarlo. 'ndrangheta reggina, mafia catanese, famiglie pugliesi, clan hanno messo le mani sul mondo del ...

Le mani di mafia e 'ndrangheta sul gioco on line : 68 arresti - sequestri per un miliardo di euro : Inchiesta monumentale che ha visto lavorare insieme Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e Dia. Coinvolti boss e gregari delle più note famiglie di 'ndrangheta di Reggio Calabria, dei clan catanesi e pugliesi, ma anche imprenditori e prestanome, tutti a vario titolo accusati...

Così la mafia ha messo le mani su ciò che mangiamo : In quanto a lui, è stato rimosso dalla presidenza del parco con una riforma politica condotta all'inizio di quest'anno dal nuovo governatore della Sicilia. All'epoca Antoci ha commentato la notizia ...

Così la mafia ha messo le mani su ciò che mangiamo : Distrarre i fondi dei sussidi all’agricoltura non avrà il medesimo “fascino” dubbio del racket di droga che di solito si associa all’immagine della mafia, ma di certo è diventata una redditizia fonte di reddito per i gruppi italiani della criminalità organizzata. La loro incursione nel settore agroalimentare non si ferma qui: negli ultimi anni si sono infiltrati nell’intera catena alimentare. Così afferma ...

Torino - nella villa confiscata al boss latitante. Caselli : “La mafia continua a manifestare la propria prepotenza” : “Restituite il bene confiscato alla collettività”. È questo l’appello che Libera Piemonte, insieme ad Avviso Pubblico, ha lanciato ieri sera a San Giusto Canavese. Il bene in questione è la villa di Nicola Assisi, tra i più importanti narcos italiani ancora latitante. È stata confiscata nel 2011, ma ci sono voluti sette anni per liberarla dai familiari che la occupavano nonostante la confisca definitiva. Da allora sono passati sei mesi ma nulla ...

Mafia - le mani dei clan sui farmaci e sui progetti contro la ludopatia (finanziati con fondi pubblici) : 8 arresti a Messina : Cosa nostra stava cercando di accedere ad un bando per la realizzazione di un progetto contro la ludopatia. Lo ha scoperto la procura di Messina guidata da Maurizio de Lucia, che grazie alle indagini del Ros dei carabinieri ha arrestato otto persone. Sono accusate di associazione mafiosa, traffico di influenze illecite, estorsione e turbata libertà degli incanti, aggravati dall’avere agevolato il gruppo Romeo-Santapaola. Al centro ...

'Maxi - La serie' : da domani su Rai Storia il grande processo alla mafia - trailer - : stata presentata con Federico Cafiero De Raho , procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, , Silvia Calandrelli , direttore Rai Cultura, e il regista Graziano Conversano. Si tratta di 'Maxi La ...

Roma - 3 condanne mafia raid bar Romanina : 15.53 Tre appartenenti al clan Di Silvio sono stati condannati per mafia per il raid compiuto il primo aprile scorso in un bar della Romanina, nella zona sud-est della capitale, ai danni del titolare e di una giovane disabile. Il gup Tomaselli ha condannato a 4 anni e 10 mesi Alfredo, a 4 anni e 8 mesi il fratello Vincenzo, e a 3 anni e due mesi il nonno Enrico. I tre erano accusati di lesioni, violenza privata e minacce aggravate dal metodo ...

Mafia - arrestato in Romania il latitante Bigione : il manager del narcotraffico di Messina Denaro fermato al supermercato : Fine della latitanza, per la seconda volta. La storia di Vito Bigione, manager del narcotraffico originario di Mazara del Vallo e organico alla famiglia mafiosa di Matteo Messina Denaro, somiglia alla trama di Prova a Prendermi, il film con Leonardo Di Caprio. Da due mesi era tornato latitante – e nella lista dei trenta ricercati più pericolosi d’Italia – ma le indagini sulla sua fuga erano cominciate solo nell’agosto ...

Mafia, Vito Bigione arrestato in Romania: il boss di Mazara era tra i 30 latitanti più ricercati. Le Ultime notizie: blitz della polizia a Oradema, a due giorni dall'arresto di Vito Marino

