Il boom del turismo della Campania | +7% e ' presto avremo un codice'

boom PSG - indagine dell’Uefa : “il club rischia l’esclusione dalla Champions League” : Il PSG rischia l’esclusione dalla Champions League, questo quanto sta trapelando nelle ultime ore in merito al club parigino Il PSG rischia l’esclusione dalla Champions League. E’ quanto emerso dalle indiscrezioni rivelate da ‘L’Equipe’ stamane, in merito ai contratti di sponsorizzazione che il club ha instaurato con gli enti del Qatar. La pratica violerebbe i paletti del Fair Play finanziario ed essendo ...

Nuove date delle Spice Girls per il tour 2019 negli stadi dopo il boom di biglietti venduti in prevendita : dopo poche ore dall'apertura delle prevendite arriva l'annuncio di Nuove date delle Spice Girls per il tour 2019 negli stadi. L'enorme entusiasmo per la reunion della girl band inglese dal maggior successo commerciale di tutti i tempi è plasticamente rappresentato dal boom di biglietti venduti in prevendita su circuito Ticketmaster. Con la grande domanda di biglietti e numerosi spettacoli già dichiarati sold-out, le Spice Girls hanno ...