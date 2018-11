Formula E - Geox nuovo sponsor della Dragon Racing

quattroruote

(Di giovedì 15 novembre 2018) Laè l'ultima squadra ad aver completato la sua formazione di piloti per il campionato diE 2018/2019. Il team americano ha scelto di affiancare Maximilian Gunther a José Maria Lopez, mentre Antonio Fuoco - che ha disputato anche i test pre-campionato - è stato designato come tester e pilota di riserva.title. Laha annunciato di aver raggiunto un accordo pluriennale con la, la società italiana di calzature e capispalla, che saràufficiale del team americano a partire da quest'anno. Il team sarà iscritto al campionato come, così da rispecchiare la profonda integrazione strategica tra le due organizzazioni. Mario Moretti Polegato, presidente e fondatore, ha affermato: "Le condizioni e le caratteristiche estreme delle corse automobilistiche diE rappresentano il banco di prova ideale per noi ...