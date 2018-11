Rai2 | torna l' ispettore Coliandro | che fa a botte con Iva Zanicchi

L’ispettore Coliandro torna su Rai2 : guest star Iva Zanicchi : Iva Zanicchi ne L’ispettore Coliandro: “Con fucile e frusta divento cattiva” L’ispettore Coliandro sta per tornare: domani, in prima serata su Raidue, andrà in onda la prima delle quattro puntate previste. Il personaggio cult della tv creato dalla penna di Carlo Lucarelli sarà il protagonista di quattro film da 100 minuti l’uno diretti dai Manetti Bros: Yakuza, Serial killer, Vai con il liscio e Caccia grossa. ...

Torna Bull 2 su Rai2 con un doppio episodio tra negligenza e sopravvivenza : anticipazioni 10 e 17 novembre : Dopo una lunga pausa, Torna finalmente Bull 2 su Rai2 con i nuovi episodi. La serie tv con Michael Weatherly sostituisce NCIS New Orleans, che va in pausa fino a marzo, nel palinsesto del sabato sera. Per accontentare i fan, l'emittente manderà in onda un doppio episodio di Bull 2 ogni sabato sera. La serie è ispirata alla precedente attività del volto televisivo statunitense Dr. Phil McGraw come fondatore di una delle più prolifiche società ...

Ultimo episodio di NCIS New Orleans 4 su Rai2 - anticipazioni 3 novembre : quando torna la serie? : Ultima missione per la squadra di NCIS New Orleans 4 su Rai2. Secondo la programmazione, la serie crime andrà in onda stasera, 3 novembre, con il ventesimo episodio della quarta stagione, per poi terminare la sua trasmissione. Non sappiamo per quale motivo l'emittente abbia deciso di eliminare lo show targato CBS dal suo palinsesto, dato che mancano quattro episodi al termine di NCIS New Orleans 4. La messa in onda comunque riprenderà a marzo ...

Cast e personaggi di Rocco Schiavone 2 - Marco Giallini torna dal 17 ottobre su Rai2 : anticipazioni prima puntata : Dopo quasi due anni di silenzio, Cast e personaggi di Rocco Schiavone 2 debuttano stasera, 17 ottobre, su Rai2. In questa seconda stagione, il pubblico conoscerà il vicequestore com’era prima dell’assassinio della moglie Marina. Rocco, interpretato di nuovo da Marco Giallini, era un uomo vivo, innamorato della sua donna e della sua città, Roma. Il carattere è sempre burbero, sarCastico nelle battute. I fantasmi del suo passato torneranno a ...

In Criminal Minds 13 su Rai2 torna Derek Morgan - anticipazioni episodi del 12 e 19 ottobre : Il 12 ottobre vanno in onda il quarto, il quinto e il sesto episodio di Criminal Minds 13 su Rai2, in prima visione tv in chiaro. Continua la programmazione del procedural di lungo corso di CBS, con la stagione già trasmessa in prima visione assoluta in Italia da Fox Crime, canale a pagamento di Sky, nella stagione 2017-2018. Tra nuove indagini, vicissitudini interne e avvincenti colpi di scena, la BAU con le competenze altamente ...

Instict torna su Rai2 e riparte da una forte tensione sociale : anticipazioni 7 e 14 ottobre : I crime tornano su Rai2 riempendo il vuoto lasciato nei fine settimana estivi e, insieme ai vari NCIS, questa sera andrà in onda anche Instict. La prima stagione della serie aveva fatto il suo debutto la scorsa primavera sulla seconda rete Rai ma poi è andata in pausa a fine maggio con la promessa di tornare ad agosto. Così non è stato e i fan hanno dovuto attendere fino a questa sera per riprendere la visione della prima stagione ...

Torna NCIS 15 su Rai2 - dal 7 ottobre nuovi episodi in prima tv : anticipazioni trama e programmazione : Dopo una pausa di due settimane Torna NCIS 15 su Rai2, a partire da domenica 7 ottobre con un solo episodio a settimana, seguita dalla serie Instinct. Rai2 ha trasmesso la prima parte di NCIS 15 nella primavera del 2018, per poi riprendere la programmazione lo scorso 17 settembre e interromperla di nuovo fino al 7 ottobre. Una programmazione come sempre ballerina, quella dei procedural su Rai2, ora ripresa però a pieno ritmo con NCIS la ...

Torna Elementary 6 su Rai2 - anticipazioni episodi 6 e 13 ottobre : Joan in difficoltà con l’adozione? : Dopo le costanti lamentele del pubblico, Torna finalmente Elementary 6 su Rai2 con l'ultimo blocco di episodi della sesta stagione. Si parte da stasera, 6 ottobre, con il classico appuntamento in seconda serata, dopo la messa in onda di NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4. Tra pause, stop alla programmazione e cambi improvvisi di palinsesto, alla fine il procedural crime, che rivista i personaggi letterari di Sherlock Holmes e John Watson in ...

Da Criminal Minds 13 a NCIS 15 e 9-1-1 : il fine settimana ad alta tensione di Rai2 sta per tornare : La Pallavolo è solo un amaro ricordo per il pubblico di Rai2 che finalmente potrà tuffarsi nel suo amato pomeriggio crime proprio a partire da questo venerdì 5 ottobre e dall'attesa Criminal Minds 13 slittata già per due settimane. L'attesa è finita e dopo un'estate di repliche e tappabuchi, alcuni davvero interessanti, la rete giovane di casa Rai ha deciso di schierare il suo poker d'assi e non solo visto che in questi mesi, tra autunno e ...

Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni prima puntata : Amadeus torna su Rai2 (25 settembre) : Questa sera, martedì 25 settembre 2018, a partire dalle 21.20 circa, andrà in onda sulla seconda rete di casa Rai, la nuova stagione di “Stasera tutto è possibile”.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 09:32:00 GMT)

Giovanni Muciaccia torna su Rai2 con 5 cose da sapere : tutti i dettagli : Alla presentazione dei palinsesti Rai, i vertici della tv pubblica avevano annunciato il ritorno di Giovanni Muciaccia e così è stato. Da domani, 11 settembre, lo storico conduttore, volto noto per i bambini, sarà una delle colonne portanti delle prime ore del mattino con 5 cose da sapere. L’appuntamento è fissato dal martedì al venerdì alle 7.00 con Giovanni Muciaccia che ci terrà compagnia raccontandoci 5 cose che vale la pena di sapere ...

