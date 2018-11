Calcio | Serie A 2018-2019 | Di Carlo nuovo allenatore del Chievo | Ventura rescinde il

Ghirelli - in Serie C la magia del Calcio : ANSA, - ROMA, 13 NOV - Prosegue il tour del neoeletto presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, tra i club di Serie C. Ieri sera Ghirelli era sugli spalti per la gara Pordenone-Triestina. "Ho ...

Serie D - Criscitiello inibito : “schiaffo e Calcio ad un dirigente” : E’ stata una domenica movimenta per il giornalista Michele Criscitiello, il presidente del club di Serie D Folgore Caratese è stato inibito fino al prossimo 19 dicembre dal giudice sportivo della quarta Serie nazionale, al termine della gara casalinga contro il Ligorna. “Allontanato nel corso del secondo tempo per essersi avvicinato alla panchina della società ospitata con fare minaccioso, al termine della gara, nello spazio ...

Albalonga (Calcio - serie D) - ecco D’Adderio : «Devo dimostrare tante cose a me stesso e al club» : Roma – L’Albalonga ha il suo nuovo allenatore. Si tratta di Fulvio D’Adderio, una lunga carriera da giocatore professionista a cui è seguito un ventennio da tecnico su panchine importanti come quelle di Spezia, Sambenedettese, Foggia e Venezia. L’ultima esperienza era datata 2015-16 quando l’allenatore salvò il Monopoli in Lega Pro, ma ora il tecnico molisano ha tanta voglia di rimettersi in carreggiata. «Sabato scorso la società del ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della settima giornata di Serie A : Musumeci raggiunge quota 100 - Molitierno la solita sicurezza : Andata in archivio la settima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. FRANCESCO Molitierno (LOLLO CAFFE’ NAPOLI): Altra partita di spessore del portiere partenopeo. Il n.1 della Lollo Caffè dimostra di essere ancora una volta una sicurezza tra i pali, subendo solo due reti. Sfortunatamente per lui, l’apporto in fase realizzativa non ...

Highlights Serie A Calcio - VIDEO 12a giornata – Tutti i gol e le sintesi del 10-11 novembre : La dodicesima giornata di Serie A di calcio ha visto invariate le prime due posizioni. La Juventus, espugnando 2-0 San Siro, ha mantenuto 6 punti di vantaggio sul Napoli, vittorioso in rimonta a Marassi contro il Genoa. Pesante ko per l’Inter a Bergamo, travolta 4-1 dall’Atalanta ed ora distante ben 9 lunghezze dalla vetta. Risale la Roma dopo il convincente poker rifilato alla Sampdoria. Tutti GLI Highlights E I GOL DELLA 12MA ...

Calcio - i migliori italiani della dodicesima giornata di Serie A. Parolo ancora a segno - Provedel impeccabile - si rivede Cristante : La dodicesima giornata della Serie A di Calcio ha visto Juventus e Napoli proseguire la loro marcia, superando rispettivamente Milan e Genoa, mentre l’Inter ha subito una pesante sconfitta contro l’Atalanta. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Marco Parolo (Lazio): tre gol in una settimana, dopo SPAL e Marsiglia, va a segno anche con il Sassuolo. Si fa trovare ...

PAGELLE / Milan Juventus - 0-2 - : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 12giornata - - IlSussidiario.net : PAGELLE Milan Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di San Siro. Finisce 0-2: a segno Mandzukid e Cristiano Ronaldo, serata da incubo per Higuain.

LIVE Milan-Juventus Calcio - Serie A in DIRETTA : bianconeri in vantaggio con il gol di Mario Mandzukic : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, incontro valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Il posticipo andrà in scena allo stadio “San Siro” di Milano e vedrà di fronte due compagini molto attrezzate di alta classifica che proveranno a riscattare due risultati (parzialmente) negativi raccolti nelle Coppe Europee negli ultimi giorni. Il Milan di Gennaro Gattuso è reduce da un periodo abbastanza ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Sassuolo-Lazio 1-1. Reti di Parolo e Ferrari - Immobile fermato dai legni : La Lazio non approfitta dello stop dell’Inter e non va oltre l’1-1 in casa del Sassuolo nel posticipo pomeridiano della 12ma giornata di Serie A: al vantaggio firmato da Parolo risponde subito il neroverde Ferrari. I biancocelesti fanno la partita, Immobile viene fermato dal palo, ma gli emiliani non rischiano più. Ripresa più soporifera, le squadre devono accontentarsi di un punto a testa. Nel primo tempo subito ritmi alti: al ...

Calcio - serie A : Sassuolo-Lazio 1-1 : 19.52 A Reggio Emilia,Sassuolo e Lazio si dividono la posta 1-1. Primo pareggio in stagione per i biancocelesti. Gara subito viva:al 7' Parolo ribadisce in rete un tiro di Luis Alberto.Al 15' i padroni di casa replicano con un gol di testa di Ferrari.Al 29' gran tiro a incrociare di Immobile sul palo.Nella ripresa il Sassuolo tenta il possesso palla, la Lazio le ripartenze veloci. Al 70'bella parata di Strakosha su Duncan. Il copione della ...

LIVE Milan-Juventus Calcio - Serie A in DIRETTA : il posticipo in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, incontro valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Il posticipo andrà in scena allo stadio “San Siro” di Milano e vedrà di fronte due compagini molto attrezzate di alta classifica che proveranno a riscattare due risultati (parzialmente) negativi raccolti nelle Coppe Europee negli ultimi giorni. Il Milan di Gennaro Gattuso è reduce da un periodo abbastanza ...

Serie A - diritti tv troppo cari : flop del Calcio all’estero : Chissà se e quanto potrà servire l’effetto Ronaldo per aumentare l’appeal all’estero del calcio italiano. Che numeri alla mano sarebbe ben più basso del costo. Possibile? Il dibattito sul tema è rovente. Ma il calcio in tv come prodotto “da esportazione” non sta funzionando. Anzi, proprio guardando alle vendite all’estero viene da pensare a diritti televisivi strapagati e relativo flop (per chi li ha ...

LIVE Milan-Juventus Calcio - Serie A in DIRETTA : show a San Siro - rossoneri incerottati contro CR7 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, incontro valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Il posticipo andrà in scena allo stadio “San Siro” di Milano e vedrà di fronte due compagini molto attrezzate di alta classifica che proveranno a riscattare due risultati (parzialmente) negativi raccolti nelle Coppe Europee negli ultimi giorni. Il Milan di Gennaro Gattuso è reduce da un periodo abbastanza ...

Serie A - gli aggiornamenti LIVE sulle partite delle 15 : Calcio d’inizio! [VIDEO] : 2′ – CHIEVO-BOLOGNA 0-0: annullato gol a Santander per posizione di offside. 1′ – Cominciate le partite delle 15! Le formazioni ufficiali delle partite delle 15: CHIEVO (3-5-2): Sorrentino, De Paoli, Bani, Rossettini; Barba, Kyine, Radovanovic, Hetemaj, Obi; Stepinski, Meggiorini. All,. Ventura BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mbaye, Svanberg, Pulgar, Dzemaili, Krejci; Santander, Palacio. ...