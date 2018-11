Gibernau torna a correre a 46 anni | nel 2019 in MotoE

MotoE - Gibernau torna in pista a 45 anni : ROMA - Ha sfiorato per due volte il sogno mondiale in MotoGp e sarà per questo che Sete Gibernau a 45 anni suonati ha deciso di rimettersi in sella. Questa volta, però, il pilota spagnolo cercherà di ...

Sete Gibernau torna a correre! Lo spagnolo gareggerà nel Mondiale MotoE 2019 a 46 anni : La voglia di correre è un qualcosa che non finisce mai. Lo sa bene lo spagnolo Sete Gibernau, 46 anni e non sentirli, che dopo aver ricoperto il ruolo di coach in MotoGP dell’ex pilota della Honda Daniel Pedrosa, è pronto a cimentarsi in una nuova avventura e stavolta in pista. Si tratta infatti della FIM Enel MotoE World Cup, nuovo campionato di moto elettriche al via nel 2019, a cui Gibernau prenderà parte, gareggiando con il Pons ...

