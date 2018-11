Todd Reid campione di tennis a 18 anni - fallito a 21 - muore a 34. Deluso da se stesso… : Il fantasma del palcoscenico tennis si chiama Todd Reid. Il suo nome rimarrà scolpito come campione di Wimbledon juniores 2002, ma soprattutto come uno dei tanti che non ce l’ha fatta a realizzare le proprie e le altrui aspettative, che ha insistito, che è rimasto prigioniero di un sogno, che è crollato, e che addirittura morto, solo, disperato, perso, ad appena 34 anni. Perché? La diagnosi resta vaga, nessuno ...

