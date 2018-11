Hajime Tabata lascia Square Enix | la maggior parte dei DLC di Final Fantasy 15 cancellati

eurogamer

(Di giovedì 8 novembre 2018), l'uomo che ha portato a casa il complicato progetto di15 di, hato l'azienda, con ladei DLC pianificati per il gioco ora annullati.Come segnala Eurogamer.net, la notizia arriva sulla scia di, che ha annunciato una "perdita straordinaria" di 3.733 milioni di yen - poco più di 25 milioni di sterline - con Luminous Productions, lo studio di recente costituzione di, citata nel comunicato.ha comunicato l'annuncio dellanza die la cancellazione di DLC comedi un live stream speciale.era diventato una presenza vincente tra i fan edella nuova generazione di sviluppatori di. Ha iniziato la sua carriera in Tecmo, mentre aha prestato servizio in giochi come7: Crisis Core, The Third Birthday eType-0 - il ...