Elena Santarelli parla della malattia del figlio a Domenica In | Non sono una

Elena Santarelli : "Giacomo reagisce bene alle cure - ma la strada è ancora lunga" : "Giacomo sta bene ma continuiamo a fare le chemio, non sono ancora finite. Il modo di reagire di Giacomo è stupendo e la ricerca ha fatto passi da giganti. È un percorso abbastanza lungo". Ospite di Domenica In, Elena Santarelli ha raccontato, non senza commozione, il decorso della malattia del figlio Giacomo, da mesi in lotta contro il cancro."Non sono una super mamma, siamo tutte super mamma in tutti gli ospedali, in tutti i ...

Domenica In - Elena Santarelli : “Lotto per mio figlio come tante altre mamme guerriere” : Elena Santarelli ospite del salotto di Mara Venier e testimonial della recerca contro il cancro racconta con forza la sua battaglia per contrastare la malattia che ha colpito il figlio Giacomo. “Delle volte provo a sfogarmi e le persone cercano di trovarmi una soluzione, ma io vorrei solo uno sfogo, se esistesse una soluzione la troverei perche sono molto ingegnosa” “I primi giorni ero un fiume di lacrime e davanti a mio ...

