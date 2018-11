Manchester City da record | 12 goleade da quando c' è Guardiola in panchina

Show del Manchester City : col Southampton finisce 6-1 : Contro il Southampton, per la cronaca, ottavo successo nelle ultime nove gare in tutte le competizioni. - City, Sterling vs Sanè: dribbling, finte, cadute e... risate! sterling - Un protagonista ...

Spettacolo in Premier : il Manchester City strapazza il Southampton per 6-1 [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Uefa - la soffiata devastante : 'Ha aiutato Manchester City e Psg' - fair play finanziario taroccato : Le notizie sono due ed entrambe chiamano in causa l' Uefa , minando alle radici la credibilità del sistema calcio. La prima parla di versamenti in denaro dell' organo che controlla il mondo del pallone in Europa ai più grandi club - Juve, Milan, Real Madrid, Bayern Monaco ecc. - per evitare che creassero la Superlega. Non solo. Perché i vertici della confederazione avrebbero anche ...

Football Leaks - Manchester City e Psg : i due club coinvolti dall'ultimo scandalo : L'idea di partenza era quella di investire nel club per lanciare nel mondo la compagnia aerea Etihad e renderla concorrenziale con l'Emirates, ma l'obiettivo è stato ampiamente superato. Mansour, che ...

Probabili Formazioni Manchester City vs Southampton - Premier League 04-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Southampton, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Assente De Bruyne nei Cityzens; Saints ancora senza AustinLa domenica di Premier League, valevole per l’11^giornata, si apre con la sfida dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il SouthamptonCome arrivano City e SouthamptonI Cityzens arrivano da ben 2 vittorie consecutive in campionato, di cui l’ultima ...

Football Leaks : “così Psg e Manchester City hanno aggirato il Fair Play Finanziario” : Nuovi documenti di Football Leaks, diffusi venerdì da Mediapart che alimentano i dubbi su Psg e Manchester City ed in particolar modo sulla gestione del Fair Play finanziario. Protagonisti della vicenda l’ex presidente dell’Uefa Platini e l’attuale presidente della Fifa e allora segretario generale dell’Uefa, Gianni Infantino, nel dettaglio il Qatar avrebbe introdotto 1,8 miliardi di euro nelle casse del Psg in ...

Football Leaks : 'Così Platini e Infantino aiutarono Psg e Manchester City' : TORINO - Contratti di sponsorizzazione retroattivi, perizie ignorate, organi di controllo bypassati. La 'seconda stagione' di Football Leaks svela, documenti alla mano, aspetti inediti della disputa ...

Manchester City : Sterling rinnova sino al 2023 : Raheem Sterling, classe 1994, talentuosa ala di punta del Manchester City, ma da tempo nel mirino di grossi club come il Real Madrid, è sul punto di rinnovare il contratto che il club inglese. Il giocatore firmerà fino al 2023 e guadagnerà 300 mila sterline (circa 345 mila euro) a settimana. Una cifra inconsueta anche per un club come il Manchester City, abituato a gestire ingaggi con parecchi zeri, che appare intenzionato a trattenere il ...

Manchester City - nuovo infortunio per De Bruyne : starà fuori 6 settimane : Pep Guardiola ha commentato l'infortunio del centrocampista belga: "Siamo dispiaciuti per lui, ma tornerà forte e ci darà una mano"

Calciomercato Barcellona - offerta spaventosa del Manchester City per Messi : Ebbene sì, Leo Messi è stato sul punto di lasciare il Barcellona un anno fa, destinazione Manchester City. Lo ha rivelato oggi ‘El Mundo’, che ha parlato di un’offerta faraonica fatta pervenire alla ‘Pulce’ nell’autunno 2017, poco prima del rinnovo miliardario col Barca. Secondo il quotidiano di Madrid il fuoriclasse argentino sarebbe stato invogliato a lasciare la Catalogna con un’offerta di 250 ...

Manchester City - un altro infortunio al ginocchio per De Bruyne : Manchester, INGHILTERRA, - Non c'è pace per Kevin De Bruyne . Appena rientrato dopo un lungo stop per un infortunio al legamento del ginocchio destro, il trequartista belga del Manchester City ha ...