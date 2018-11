Manovra | Raggi | ‘Tria ha tolto 180 milioni per le buche di Roma Sono arrabbiata | il

Manovra - in arrivo la lettera Ue per chiarimenti. Intanto lo spread raggiunge i 320 punti : La bocciatura della Manovra si avvicina: è previsto per questa sera, 18 ottobre, o al massimo domani, l'arrivo di una lettera con richiesta di chiarimenti , che ha per mittente l'Unione Europea e per ...

Manovra - misure ai raggi X/ Chi vince e chi perde sulle tasse : Forse a livello di comunicazione politica il tornaconto è anche positivo, salvo poi accorgersi, come ogni bravo studente di economia studia e come ogni cittadino attento sa, che le imposte dai ...

Manovra : Fratoianni - nessun svolta - è mancato coraggio : Palermo, 16 ott. (AdnKronos) - "Non so se c'è un piano per uscire dall'Europa, non mi pare, ma credo che il punto centrale su cui occorre concentrarsi è che c'è un'opposizione che rischia di configurarsi come la bandiera della conservazione, della sacralità dei mercati, delle regole europee, dei vin

Manovra - Luigi Di Maio : “È un atto di coraggio che l’Italia aspetta da anni” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, intervistato alla trasmissione radiofonica Radio Anchio, ha parlato della bocciatura della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza: "Se si torna indietro si tradiscono gli italiani e io i miei concittadini non li abbandono" ha detto, aggiungendo poi che se a Bankitalia non piace la Manovra, "si può candidare". È stato toccato anche il tema del ponte Morandi di Genova: "Devo ...

Manovra. Di Maio : "O facciamo un atto di coraggio - o andiamo a casa. C'è chi tifa per spread a 400" : E prosegue: "Sono stato in Germania lunedì, ho parlato con il ministro dell'Economia tedesco e loro sono stati corretti. Non ho visto nessuno del governo tedesco intervenire a gamba tesa contro ...

Manovra : Unimpresa chiede a Governo Lega-M5S "misure coraggiose" per Pmi : Una scelta di questo tipo paga meno sul piano elettorale, forse, ma nel medio periodo può innescare un circolo virtuoso del quale beneficerebbe tutta l'economia italiana".

Di Maio : sulla Manovra non torniamo indietro - atto di coraggio o andiamo a casa : "Sono dell'idea che il M5S ha sempre parlato di coraggio e obiettivo. Io voglio rendere felici i miei concittadini, non dobbiamo fossilizzarci sui numeri. Questa manovra è un atto di coraggio che l'Italia aspettava da anni. O facciamo un atto di coraggio o andiamo a casa". Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a Radio1, secondo il quale "non si può tornare indietro, io non lo ...

Def - Salvini : “Andiamo avanti nonostante spread e Bankitalia”. Di Maio : “Manovra atto di coraggio - non torniamo indietro” : Nessun passo indietro sulla manovra, indipendentemente da spread e bocciatura dell’Ufficio parlamentare di bilancio. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, vanno avanti e lo ribadiscono anche nella mattinata di mercoledì. Il Def varato dal Governo “è un atto di coraggio che gli italiani aspettavano da anni” e “non si può tornare indietro”, ha dichiarato il Cinque Stelle in un’intervista a Radio ...

Tria spiega la Manovra : coraggiosa - non irresponsabile. Dialogo con Ue : Affermando, inoltre, che l'Italia si trova in una situazione di "ritardo nella crescita dell'economia e dell'occupazione, un ritardo non più accettabile a dieci anni dalla crisi". I divari ...

DEF - TRIA : “ABBASSARE TONI CON LA UE”/ Ultime notizie - “Manovra coraggiosa” : spread schizza a 315 punti : Def, TRIA in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare TONI con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Tria : 'Manovra coraggiosa non vuol dire irresponsabile' - : 'APPLAUSI A Tria IN COMMISSIONE, BOCCIA E PADOAN ATTACCANO' Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, termina la sua relazione sul Def davanti alle commissioni Bilancio e parte l'applauso di alcuni ...

Tria : «La Manovra è coraggiosa - ora abbassiamo i toni con l'Ue» : Nella nota di aggiornamento al Def è stato «fissato per il 2019 l'obiettivo di indebitamento netto del 2,4%, superiore di sei decimi di punto al valore stimato per il 2018, che...