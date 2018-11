Ginnastica | Mondiali 2018 | oggi la Finale all-around femminile 1° novembre Calendario

Ginnastica - Mondiali 2018 : Artur Dalaloyan Campione del Mondo all-around - arrivo alla pari con Xiao : decidono gli scarti! : Epilogo davvero incredibile nella Finale del concorso generale individuale maschile ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Artur Dalaloyan e Xiao Ruoteng chiudono con lo stesso punteggio complessivo (87.598) e dunque il titolo all-around, quello che premia l’atleta più performante sul giro completo (sei attrezzi), viene assegnato utilizzando la regola degli scarti, mai ...

Ginnastica - quante novità in vista! Mondiali con le qualificazioni - format diverso. Si abbassa il limite d’età? E sulle Olimpiadi… : Bollono in pentola grandi novità per quanto riguarda la Ginnastica artistica. Durante i Mondiali 2018 che si stano disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar), infatti, Morinari Watanabe ha incontrato i vari rappresentanti delle singole Nazioni e ha discusso in merito al futuro della Polvere di Magnesio. Il Presidente della Federazione Internazionale sembra intenzionato a varare diverse novità molto importanti che potrebbero dare un nuovo ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale all-around maschile - Xiao Ruoteng contro tutti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del concorso generale individuale maschile ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie individuali di questa rassegna iridata, si preannuncia grande spettacolo tra i migliori atleti che si daranno battaglia sul giro completo per conquistare le ambite medaglie. Il cinese Xiao Ruoteng è il grande favorito della vigilia e va a ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi la Finale all-around maschile (31 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi mercoledì 31 ottobre si disputa la Finale all-around maschile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si preannuncia grande spettacolo il cinese Xiao Ruoteng vuole confermarsi sul trono ma se la dovrà vedere con il russo Nikita Nagornyy e lo statunitense Samuel Mikulak, ma attenzione anche al giapponese Kenzo Shirai, al russo Artur Dalaloyan e al cinese Sun Wei. Non ci saranno italiani in gara. Di ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : apoteosi USA - Campionesse a squadre! Sbaglia Biles - Russia e Cina sul podio e alle Olimpiadi : Non ci doveva essere storia e così è stato, il consueto dominio è andato in scena con una puntualità disarmante come ormai accade da sette stagioni, la corazzata a stelle e strisce continua a risplendere più che mai e scintilla anche all’Aspire Dome di Doha (Qatar), nuovo teatro di conquista per la Nazionale più forte di tutti i tempi. Gli USA conquistano la medaglia d’oro nel concorso a squadre ai Mondiali 2018 di Ginnastica ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale a squadre femminile - USA lanciati verso l’oro. Lotta serrata per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie iridate per quanto riguarda le ragazze, si preannuncia grande spettacolo per la gara che premia la bontà dell’intero movimento di una Nazione: le otto migliori formazioni del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per la conquista delle medaglie e dei pass ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia senza Finale a squadre - ma il movimento c’è! L’anno prossimo per la riscossa olimpica : Non ci sarà l’Italia nella Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) le migliori otto formazioni del Pianeta si daranno battaglia per la conquista delle medaglie con gli annessi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ma purtroppo le azzurre non saranno della partita dopo il dodicesimo posto ottenuto in qualifica. Sapevamo già prima della partenza per Doha che l’accesso alla ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi la Finale a squadre - si lotta per le Olimpiadi 2020! Chi vola a Tokyo? Il regolamento : La Finale a squadre femminile che si disputerà oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica assegnerà i primi tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: le squadre che saliranno sul podio si qualificheranno direttamente per i prossimi Giochi. I gradini più dolci dell’Aspire Dome di Doha (Qatar) porteranno in dote i biglietti aerei per il Sol Levante con praticamente due anni di anticipo, chiudere la pratica in ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : pirotecnica Finale a squadre - USA lanciati verso il trionfo. Russia-Cina - che lotta d’argento : Si inizia a fare terribilmente sul serio anche per le donne ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica: oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) si disputerà la Finale a squadre femminile con l’assegnazione delle prime medaglie anche per il gentil sesso. In Medio Oriente andrà in scena una gara dall’altissimo contenuto tecnico e sicuramente vedremo grandi evoluzioni ma non aspettiamoci una lotta serrata per il trionfo come quella vista ieri ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi la Finale a squadre femminile (30 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi martedì 30 ottobre si disputa la Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie anche tra le donne, si preannuncia grande spettacolo con gli USA che non dovrebbero avere grossi problemi a conquistare il titolo trascinati da Simone Biles e Morgan Hurd. Per il secondo posto lotta serrata tra Cina e Russia ma per il podio potrebbero entrare in gioco ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la Cina vince la gara a squadre maschile - la Russia si arrende per mezzo decimo! Assegnati i pass olimpici : La Cina ha vinto la gara a squadre maschile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si è disputata all’Aspire Dome di Doha (Qatar). La compagine asiatica è tornata sul tetto del Pianeta dopo che nel 2015 aveva ceduto il primato al Giappone e si è così rimpossessata dello scettro che, tranne la parentesi del 2001 (trionfo della BieloRussia) e quella citata di tre anni fa, detiene dall’ormai lontano 1994. Addirittura 11 titoli in ...