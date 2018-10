Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Milton 2018 | Italia seconda nell’inseguimento a

Ciclismo – Coppa del Mondo su pista - Italia in finale per l’oro nell’inseguimento a squadre : Le azzurre superano la Nuova Zelanda nel primo turno e si batteranno contro la Gran Bretagna. In campo maschile, sfida Danimarca- Huub Wattbike Test Team Prosegue la marcia delle azzure di Edoardo Savoldi dopo il primo round dell’inseguimento squadre. Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Simona Frapporti e Silvia Valsecchi con il tempo di 4’19”626 hanno superato la Nuova Zelanda (4’19”851) nel confronto diretto che assegnava il pass per la finale ...

Ciclismo - Coppa del Mondo su pista : la squadra femminile stacca il pass per il primo round - out gli azzurri : Le azzurre del quartetto registrano il 2miglior tempo in qualifica. Oggi Italia-Nuova Zelanda che vale la finale per l'oro-argento. Per il quartetto uomini un 9° tempo, non sufficiente all'ingresso al ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : azzurre strepitose! In finale per il primo posto nell’inseguimento a squadre : La seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista entra nel vivo ed è subito grande Italia. Nel secondo giorno di gare a Milton (Canada) mattinata dedicata al primo turno degli inseguimenti a squadre ed alle qualificazioni della Team Sprint. Al femminile il quartetto azzurro diretto da Edoardo Salvoldi ha centrato una prestigiosa finale per il primo posto. Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Silvia Valsecchi e Simona Frapporti hanno migliorato ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : spettacolare seconda piazza in qualifica per l’Italia al femminile dell’inseguimento - male gli uomini : Iniziata, come di consueto con l’antipasto che prevedeva le qualifiche degli inseguimenti a squadre sia maschili che femminili, la seconda tappa della nuova Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: ci si è spostati verso il Nordamerica, precisamente a Milton, in Canada. Italia al femminile che si esalta, nonostante l’assenza di Letizia Paternoster, la stella della squadra. Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Silvia Valsecchi e Simona ...

Ciclismo su pista - ottima partenza nel challenge Uci per i nostri azzurri : Ciclismo su pista, a Saint Quentin en Yvelines si sono distinti i ciclisti azzurri: ottimo bilancio di medaglie Si è conclusa domenica la prima delle sei prove del challenge Uci che si è disputata a Saint Quentin en Yvelines, in Francia. E gli azzurri si sono subito scatenati: 1 oro (Maria Giulia Confalonieri) , 1 argento (Letizia Paternoster) e 2 bronzi (quartetti donne e uomini con doppio record italiano nel settore maschile). Questo il ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : Italia già alla grande - il quartetto maschile può crescere tantissimo. Letizia Paternoster fa sognare : Un’Italia già al top per quanto riguarda il Ciclismo su pista. Nella prima tappa della nuova Coppa del Mondo 2019, quella che si è svolta nel week-end in Francia nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, sono arrivate davvero tante prestazioni alla grande da parte degli azzurri guidati da Marco Villa e Dino Salvoldi. L’obiettivo Tokyo 2020 è ancora lontano, ma intanto in cassaforte arrivano punti importanti per quanto riguarda le ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018-2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Non c’è tempo per rifiatare: dopo la prima tappa in terra francese la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019 affronta una trasferta lunghissima, ci si sposta verso il Canada, precisamente a Milton. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della manifestazione: appuntamento su Eurosport per seguirla in TV (molto probabilmente in differita), in streaming invece sul canale Youtube della Federazione canadese. (Gli orari sono ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : Paternoster argento nell’Omnium. Barbieri 4a nello Scratch : La terza giornata della prima tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista (Saint Quentin en Yvelines, Francia) ha visto la nostra Letizia Paternoster conquistare la medaglia d’argento nell’Omnium femminile. La giovanissima azzurra conclude alle spalle della sola olandese Kirsten Wild, grazie ad un’ottima prestazione in tutte le prove. Buone notizie anche dallo Scratch femminile, dove l’italiana Rachele Barbieri chiude ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Saint Quentin en Yvelines 2018 : azzurri giù dal podio nelle gare odierne : La seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista di Saint Quentin en Yvelines, in Francia, si chiude senza podi per gli azzurri, con il quarto posto di Francesco Lamon nello scratch come miglior risultato. Sesto posto per Letizia Paternoster e Rachele Barbieri nell’americana, nono per Simone Consonni nell’omnium. Nello scratch maschile Francesco Lamon chiude quarto alle spalle dell’austiaco Stefan Matzner, vincitore ...

Ciclismo su pista – L’Italia fa incetta di medaglie alla prima prova di Coppa del Mondo : Confalonieri d’oro : La campionessa europea vince la corsa a punti. Nell’inseguimento a squadre entrambe i trenini sul podio con il doppio record italiano segnato dagli uomini L’Italia della pista comincia la nuova stagione, quella fondamentale ai fini del ranking per le qualificazioni a Tokyo2020, come aveva terminato quella passata. Avevamo lasciato gli azzurri protagonisti a Glasgow e li ritroviamo ancora in luce anche nella prima prova di Coppa ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince Confalonieri - tre podi azzurri : prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne. Inseguimento a ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince Confalonieri - tre podi azzurri : prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne. Inseguimento a squadre femminile L’Australia batte in finale la Nuova Zelanda. Super Italia che trova la medaglia di bronzo. (Clicca qui per la cronaca della gara) Inseguimento a squadre ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : Maria Giulia Confalonieri in trionfo nella corsa a punti : Super Italia nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, in terra transalpina: arriva il terzo podio di questa prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Dopo due bronzi c’è però il trionfo: Maria Giulia Confalonieri domina la corsa a punti in maglia di campionessa d’Europa in carica della specialità. L’azzurra si gestisce al meglio, con una tattica unica che aveva saputo adottare anche ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : anche gli uomini sul podio dell'inseguimento a squadre - ancora record italiano! : Nuova finale e nuovo podio per la nazionale italiana di Ciclismo su pista nella prima tappa della Coppa del Mondo 2019 : in Francia, nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, anche il quartetto di inseguimento a squadre maschile riesce a trovare la terza piazza. Gran prova per Liam Bertazzo, Filippo ...