Luisa Ranieri e Luca Zingaretti | la loro prima volta sul piano lavorativo

Luisa Ranieri parla del marito Luca Zingaretti : “Ha una virilità prorompente - sono fortunata” : “Ho avuto la fortuna di incontrare la mia metà: possiamo stare anche silenzio e capirci al volo“. A sedici anni dalle nozze, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono uniti da un legame sempre più forte. In un’intervista al settimanale Io Donna, l’attrice si è lasciata andare a lunghe confidenze sul suo rapporto con il marito, lo storico interprete del commissario Montalbano, di cui è innamoratissima. Tra loro, spiega l’attrice, c’è stima ...

Luisa Ranieri pazza d'amore per Luca Zingaretti : "Una virilità prorompente" : L'attrice racconta la storia con il collega sposato seduci anni fa e padre delle figlie Bianca ed Emma

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

Luisa Ranieri parla del marito : com’è Luca Zingaretti a casa : Il marito di Luisa Ranieri è Luca Zingaretti, il Commissario Montalbano Luisa Ranieri e Luca Zingaretti formano una delle coppie più belle dello showbiz italiano. Complici, affiatati e riservati, sono innamorati dal 2005 e hanno due figlie, Emma e Bianca. Ma com’è il Commissario Montalbano lontano dal set e dalle luci della ribalta? A raccontarlo […] L'articolo Luisa Ranieri parla del marito: com’è Luca Zingaretti a casa ...

Luisa Ranieri alza il sipario sulla nuova Stagione di Prosa del Teatro Comunale : Nove, gli spettacoli " due in più rispetto allo scorso anno a cui potranno assistere 499 spettatori " inseriti nel cartellone presentato martedì 25 settembre al Palazzo Municipale alla presenza del ...

Il GfVip3 fa flop - la guerra degli ascolti la vince Luisa Ranieri : Falsa partenza per il Grande Fratello Vip 3 che viene battuto nettamente dalla fiction "La Vita Promessa" su Rai1. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno convinto 3.341.000 telespettatori pari al 20,95%...

Luisa Ranieri sfrutta la fama del marito? Costanzo zittisce le malelingue : Luisa Ranieri e il marito Luca Zingaretti: Maurizio Costanzo difende la coppia Le malelingue hanno colpito pure Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, da sempre una delle coppie più affiatate e unite dello spettacolo italiano. Dopo il successo de La vita promessa, la mini fiction che vede la Ranieri protagonista, qualcuno ha tentato di attaccare l’attrice, […] L'articolo Luisa Ranieri sfrutta la fama del marito? Costanzo zittisce le ...

La Vita Promessa/ Anticipazioni terza puntata : Luisa Ranieri - ecco cosa pensa dei personaggi di Carmela e Rosa : La Vita Promessa, Anticipazioni terza puntata, 24 settembre su Raiuno: Carmela e Amedeo Ferri sono sempre più vicini; negli Stati Uniti arriva la sposa di Rocco.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:10:00 GMT)

La vita promessa : Luisa Ranieri parla dell'attaccamento al suo personaggio : Luisa Ranieri in un'intervista parla del rapporto con il suo personaggio in La vita promessa, la fiction storica di Rai1.

«La vita promessa» : in tv Luisa Ranieri è una «madre leonessa». La videointervista : Luisa Ranieri non vedeva l’ora di portare sul piccolo schermo la storia di Carmela e della sua famiglia di emigrati negli Stati Uniti. La miniserie La vita promessa di Ricky Tognazzi – in onda su Raiuno da domenica 16 settembre in prima serata – «racconta una storia ordinaria, sorretta però dalla storia con la “S” maiuscola», afferma il regista. E Carmela è il cuore pulsante di questo romanzo televisivo ambientato negli anni Venti: ...