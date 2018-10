quattroruote

: RT @HDblog: Auto elettriche Dyson: produzione a Singapore dal 2020 - GenDirt : RT @HDblog: Auto elettriche Dyson: produzione a Singapore dal 2020 - dinoadduci : Dyson - Le elettriche nasceranno a Singapore - LaIage_ : RT @ilpost: Dyson, l’azienda britannica di elettrodomestici, produrrà auto elettriche a Singapore -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Laprodurrà la sua prima auto elettrica entro il 2021 in una nuova fabbrica a, dove già possiede un sito produttivo per i motori digitali nel quale lavorano oltre 1.100 persone. Il produttore britannico, principalmente famoso per i suoi aspirapolvere, ha dichiarato che investirà due miliardi di dollari (1,74 miliardi di euro) per espandersi all'interno del settore della mobilità, costruendo uno stabilimento che sarà completato entro il 2020.I primi a. Al momento, nello stato a sud della Malesia non è presente alcuna fabbrica di automobili:è uno dei luoghi del Pianeta dove le auto sono più care, soprattutto per via della tassazione. Nonostante questo la città-stato asiatica potrebbe rivelarsi un luogo perfetto per la produzione di vetture: è particolarmente vicina al più grande mercato globale, la Cina, e dispone del secondo porto ...