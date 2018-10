Think Board X | la lavagna digitale che archivia le note nel cloud

wired

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Lasuona come una cosa già vista, ma quella firmata Hanson Grant ha qualcosa in più, che la rende utile a diverse categorie di persone. Nata per caso dalle esigenze di uno sviluppatore che negli anni trascorsi al college non aveva un oggetto adeguato ad appuntare idee e spunti per potenziali business,X assomiglia a un sottilissimo foglio adesivo, funziona in simbiosi con l’app mobile Rocketbook e mediante un codice Qr legato in modo univoco a ogni foglio. Una volta scritte, lepossono essere memorizzate su Google Drive, Dropbox o Evere poi eliminate senza correre rischi. In casa, come in ufficio e in classe, su un tavolo come su porte, finestre, pareti, scrivanie, specchi, lavagne, computer e frigoriferi,X permette di scansionare all’istante i propri appunti ed è utile anche in caso di riunioni di gruppo e per aggiornare gli sviluppi ...