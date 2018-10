Pensioni - con quota 100 l’assegno si riduce dal 5 al 21 per cento : Un operaio con uno stipendio di 1.600 euro perde almeno l’8% e un impiegato con 2mila euro di retribuzione rinuncia all’11 per cento. L’anticipo costa allo Stato tra 32 e 99mila euro per ogni lavoratore...

Pensioni - Di Maio : “In manovra fermiamo l’adeguamento dei requisiti contributivi all’aspettativa di vita” : Il governo lavora per inserire nella manovra il “congelamento” a 42 anni e 10 mesi degli anni di contributi necessari per andare in pensione, fermando quindi gli adeguamenti all’aspettativa di vita previsti dalle riforme previdenziali degli ultimi anni. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dopo aver incontrato un gruppo di lavoratori che hanno versato contributi per 41 anni ma non ...

Pensioni scuola ultime notizie - Quota 100 da esodo e il Miur pensa ad un maxi-concorso : Quale sarà l’impatto dell’introduzione di Quota 100 sul comparto scuola, e in generale, sulla Pubblica Amministrazione? Il Sole 24 ore parla di ‘un numero che circola da qualche settimana sul possibile impatto di “Quota 100” sul pubblico impiego’. Si parla addirittura di 160mila dipendenti della Pubblica Amministrazione disposti a lasciare il proprio posto per accedere alla pensione. C’è chi la ritiene una buona ...

Pensioni - con la quota 100 i tagli saranno un salasso : dal 5 al 21% : Il tema Pensioni rimane caldo in questa manovra, nonostante gli annunci del governo atti a minimizzare i tagli sugli assegni di chi optera' per quota 100 i quotidiani nazionali fanno i conti in tasca ai neo pensionati, svelando una realta' tutt'altro che rosea. Chi uscira' dal lavoro in anticipo costera' allo Stato fino a 99mila euro, per coprire i costi la manovra incidera' sulle Pensioni con un taglio che andra' dal 5 al 21% dell'importo ...

Pensioni - con la quota 100 i tagli saranno un salasso : dal 5 al 21% : Il tema Pensioni rimane caldo in questa manovra, nonostante gli annunci del governo atti a minimizzare i tagli sugli assegni di chi opterà per quota 100 i quotidiani nazionali fanno i conti in tasca ai neo pensionati, svelando una realtà tutt'altro che rosea. Chi uscirà dal lavoro in anticipo costerà allo Stato fino a 99mila euro, per coprire i costi la manovra inciderà sulle Pensioni con un taglio che andrà dal 5 al 21% dell'importo ...

Pensioni - quanto si riduce l’assegno previdenziale con l’arrivo di quota 100 : L'arrivo di quota 100, primo step per il superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, comporterà la possibilità di anticipare il ritiro dal mondo del lavoro di qualche anno. Ma non senza conseguenze per i lavoratori che vedranno una riduzione - in alcuni casi anche ingente - dell'assegno previdenziale.Continua a leggere

Quota 100 e Riforma Pensioni/ Con anche Opzione donna i conti della Manovra non tornano : La Riforma delle pensioni contenuta nella Manovra 2019 non prevede solo Quota 100, ma anche la proroga di Opzione donna. Per Cesare Damiano c'è un problema di risorse. In merito alla Quota 100, misura su cui sarà incardinata la Riforma delle pensioni inserita nella Manovra 2019, Cesare Damiano ha ricordato che “secondo i dati forniti dall’Inps, nella scorsa legislatura, alla Commissione Lavoro della Camera, in relazione a una proposta di ...

Pensioni - "rischio caos" con Quota 100 : cosa preoccupa un milione di dipendenti pubblici : Allarme di Confintesa: "Più di un milione di dipendenti pubblici in Italia rischia di avere seri problemi per andare in...

Pensioni sostenibili : conto salato per l'abolizione della Fornero : Lasciamo stare l'obiezione di chi sostiene che una crescita cosi prolungata come quella americana non si era mai vista in passato e che, quindi, siamo di fronte a un prossimo cedimento dell'economia. ...

Pensioni e LdB 2019 : verso soluzione esodati - ma con l'UE nuove tensioni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 19 ottobre 2018 vedono arrivare una nuova apertura del Governo in merito alla difficile situazione previdenziale dei lavoratori [VIDEO] esodati, per i quali si cerchera' di intervenire con un apposito provvedimento all'interno della nuova Manovra. Nel frattempo cresce nuovamente la tensione con l'Unione Europea dopo che la bozza della legge di bilancio 2019 è stata definita dai tecnici internazionali una ...

Giocare con le Pensioni - ci dice Boeri - non aiuterà i giovani a trovare lavoro : Roma. La sua è stata la madre di tutte le “manine” e lui è stato il padre di tutti i tecnici invitati a candidarsi per poter esprimere la propria opinione. Finite le audizioni in Parlamento c’è un po’ più di relax, ma il nome di Tito Boeri è sempre nell’occhio del ciclone gialloverde: “Non sono atta

Pensioni - beffa del governo : con Quota 100 assegno decurtato : Sul tema Pensioni la Lega ha da sempre propagandato giustizia, equita' e la cancellazione della famosa infame legge Fornero come definita dallo stesso Salvini in diverse occasioni. Ora che la Lega è al governo, insieme ai 5 Stelle, hanno elaborato una manovra Pensionistica che andra' a superare la precedente, grazie alla Quota 100. Ora che il documento è ufficiale in molti hanno fatto delle simulazioni, il risultato è che chi decidera' di andare ...

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Ecco quanto si perde con l’uscita a 62 anni : La RIFORMA delle PENSIONI inserita nella manovra 2019 con QUOTA 100 consente l’uscita dal mondo del lavoro a 62 anni. Ma con un costo che incide sulla futura pensione(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Manovra 2019 e Riforma Pensioni/ Quota 100 - da Di Maio eccessivo ottimismo secondo l’Agi : Nella Manovra 2019 c’è anche una Riforma delle pensioni basata su Quota 100. l’Agi ha voluto verificare se le cifre date da Luigi Di Maio fossero corrette(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:47:00 GMT)