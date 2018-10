Matteo Renzi dice che suo padre ha vinto una causa per diffamazione contro il Fatto

Leopolda - ultimo giorno : tocca a Matteo Renzi : Esauriti i posti in platea, due maxi schermi fuori per seguire il gran finale della convention. E' arrivato anche Richetti

Matteo Renzi presentatore? La Leopolda approva. E c’è chi azzarda : “Lo vedo bene al posto di Fazio” : Matteo Renzi presentatore da talk-show? Prova superata, almeno per la Leopolda e i suoi militanti fedelissimi. “Posso finalmente realizzare il sogno della mia vita: posso fare il conduttore televisivo. Sono felicissimo”, ha rivendicato Renzi di fronte ai suoi seguaci, nel corso della seconda giornata di lavori della Leopolda 9, nell’insolita veste di conduttore. A Renzi non sembra bastare il già noto documentario sulle bellezze di Firenze. Così ...

Leopolda - l’entrata da star di Renzi. La base lo acclama : “ Matteo - Matteo ”. Lui ironico : “Il Fatto scriverà che osannate Salvini” : Si è aperta a Firenze la nona edizione della Leopolda , la kermesse di Matteo Renzi. L’ex segretario ha scelto un’entrata trionfale, da ‘ star ’, in mezzo ai militanti che lo applaudivano e lo abbracciavano. Poi, una volta sul palco, si è lanciato in una battuta ironica contro il Fatto Quotidiano, mentre la sua base lo acclama va invocando il suo nome “Matteo, Matteo”. “State buoni, tanto domani il Fatto ...

Pd - Matteo Richetti : “Renzi è una storia oltre la quale andare. Ha perso di credibilità” : Loft Live inaugura ‘Punto esclamativo’ il primo talk show politico su Facebook. Ospite del conduttore e giornalista Luca Sommi, il candidato alla segreteria del Partito Democratico Matteo Richetti . Luca Sommi parte dall’ex segretario Pd: “Renzi va archiviato oppure no?”. Per Richetti “Renzi è una storia oltre la quale andare, non ha perso i diritti attivi alla politica, potrà candidarsi quando vuole”. Lo sfidante alla segreteria del ...

Matteo Renzi offesa a Luigi Di Maio : “E’ disperato!” : Matteo Renzi si esprime sulla denuncia di Di Maio: “Uomo disperato” Secondo Matteo Renzi, senatore del Pd: «Luigi Di Maio è un uomo disperato. Si è accorto in ritardo di aver dato il via libera a un condono. Prima ha vota il testo del decreto legge, poi ha detto che glielo hanno cambiato e si è rimangiato tutto». «E adesso va in TV a dire “Renzi faceva condono e scudo fiscale”. Falso! Noi non abbiamo mai fatto né condono, né scudo ...