Vela | XI edizione della Veleziana | 213 imbarcazioni partecipanti | spettacolo in quel di

Vela – Barcolana - Spirit of Portopiccolo vince con record : tutte le IMMAGINI della 50ª edizione [GALLERY] : tutte le IMMAGINI più belle della cinquantesima edizione della Barcolana, vinta da Spirit of Portopiccolo con Furio Benussi al timone Spirit of Portopiccolo con al timone Furio Benussi conquista l’edizione numero 50 della Barcolana. Per Furio e Gabriele Benussi, che hanno costruito strategicamente in maniera perfetta questo successo, insieme a un afterguard composto anche da campioni come Lorenzo Bressani, Alberto Bolzan e Stefano ...

BARCOLANA fa 50 : per la regata a Vela un'altra edizione da record. : La seconda domenica di ottobre, quest'anno domenica 14 ottobre , le Frecce Tricolori inaugureranno la grande festa della BARCOLANA dopo il solenne alzabandiera in Piazza Unità d'Italia, alle ore 10.30 ...

Vela – A Gargnano tutto pronto per la 66ª edizione del Trofeo dell’Odio : tutto pronto per la 66ª edizione della Regata dell’Odio sul lago di Garda Lo scorso anno il Trofeo dell’Odio del lago di Garda andò da Salò (Canottieri Garda) a Gargnano (Marina di Bogliaco). Nel prossimo week end si tornerà, per la 66° edizione, sulla rotta Nord: Bogliaco di Gargnano-Campione-Bogliaco. Nel 2017 vinse lo “Star Fighter- Docktrime”, il veloce Flying Star condotto da Simone Dondelli (Canottieri Garda) con Mattia e ...

Tetris Effect : gli sviluppatori sVelano l'edizione fisica e i bonus digitali del preorder : A un mese esatto dal lancio di Tetris Effect, fissato per il prossimo 9 novembre, Enhance Inc. ha annunciato attraverso un comunicato stampa che il gioco arriverà in esclusiva su PS4 anche in una edizione fisica i cui preorder, insieme a quelli della versione digitale, sono disponibili da oggi.Per l'occasione, gli sviluppatori hanno anche svelato quali saranno i contenuti digitali esclusivi che chi effettua il preorder riceverà al lancio. ...

Amici 2018 - le novità sulla 18esima edizione : un “ritorno” sVelato sui social network : Amici 2018, tante news sulla 18esima edizione Le novità su Amici 2018 saranno tante e ci verranno svelate nel corso del tempo, almeno fino a novembre quando dovremo avere tutto chiaro. Sappiamo tutti infatti che la 18esima edizione inizierà proprio il mese prossimo, anche se la data non è ancora certa. Cosa c’è da sapere […] L'articolo Amici 2018, le novità sulla 18esima edizione: un “ritorno” svelato sui social network ...

Vela - il Circolo Vela Gargnano si prepara alla 66ª edizione del Trofeo dell’Odio : Il Trofeo dell’Odio non sarà la gara conclusiva del 2018 per Gargnano visto, che a fine mese, torneranno le gloriose Star per il Campionato del XIV° Distretto dell’area gardesana e del nord Italia Ultima serie di regate per il Circolo Vela Gargnano-lago di Garda, che nel prossimo week end, propone la classica di fine stagione del 66° Trofeo dell’ Odio. Non sarà la gara conclusiva del 2018 per Gargnano visto, che a fine mese, ...

Vela – Youth Olympic Games : iniziata ufficialmente la 3ª edizione a Buenos Aires : Youth Olympic Games: iniziata ufficialmente la terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili a Buenos Aires in Argentina. 200.000 persone invadono Plaza de la Republica per la cerimonia d’apertura Sabato 6 ottobre alle ore 19:00 (00:00 italiane) hanno preso ufficialmente il via i Giochi Olimpici Giovanili estivi 2018 in una Buenos Aires invasa da colori e allegria. 4000 atleti da 206 paesi hanno sfilato davanti al numeroso pubblico ...

Vela – Regata del Conero : la 19ª edizione a Pendragon VI – Morandi Group : Regata del Conero, Pendragon VI – Morandi Group vince la 19ª edizione. Numeri in crescita rispetto alle scorse edizioni: centosessantaquattro imbarcazioni a vele spiegate lungo la Riviera del Conero. Tanti appassionati hanno seguito la Regata da terra, in mare divertimento e sana competizione La 19ª edizione della Regata del Conero, appuntamento immancabile con la Vela per la città di Ancona, è un successo: alle 11 di questa mattina, ...

IMAGinACTION : sVelati i primi nomi degli ospiti di questa edizione : Biondo, Giusy Ferreri, Red Canzian, Negrita e Gino Paoli The post IMAGinACTION: svelati i primi nomi degli ospiti di questa edizione appeared first on News Mtv Italia.

Vela – Al via la 6ª edizione di Sport in Darsena : Sport in Darsena – 6^ edizione: dal 27 settembre torna la festa della cultura e dello Sport ravennate, in un’edizione ricca di “Sport spettacolo” Il progetto “Sport in Darsena” è la grande festa di tutte le società Sportive della città di Ravenna, organizzata e coordinata dal Circolo Velico Ravennate. Quest’anno l’evento si svolgerà dal 27 al 30 settembre in Darsena di città, in ...

Giro d’Italia 2019 - sVelata l’edizione numero 102 : si parte da Bologna : E’ stata presentato il Giro d’Italia 2019, la celebre corsa a tappe, giunta all’edizione numero 102. A differenza di quanto accaduto sempre più spesso negli anni passati non è più prevista una partenza in terrà straniera, bensì in Emilia Romagna, a Bologna. L’appuntamento è fissato per sabato 11 maggio con una cronometro individuale di 8,2 […] L'articolo Giro d’Italia 2019, svelata l’edizione numero 102: ...

Giro d’Italia 2019 – Addio al via ‘straniero’ : sVelata la Grande Partenza dell’edizione 102 : Presentata la Grande Partenza del Giro d’Italia 2019: l’edizione 102 della Corsa Rosa partirà dall’Emilia Romagna La stagione 2018 di ciclismo non è ancora del tutto terminata: si attende infatti con ansia la prova il linea dei Mondiali 2018 di Innsbruck, con gli italiani in corsa a caccia di un buon risultato. Successivamente ci sarà ancora qualche interessante corsa da seguire, ma c’è chi pensa già alle Grandi ...

Vela – 151 Miglia Trofeo Cetilar : presentata la 10ª edizione : presentata la decima edizione della 151 Miglia Trofeo Cetilar Il Salone Nautico di Genova ha ospitato oggi a mezzogiorno la presentazione della decima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la “regata dei record” che prenderà il via il 30 maggio 2019 sulla rotta Livorno/Marina di Pisa/Giraglia/Formiche di Grosseto/Punta Ala. Davvero tante e qualificate le presenze al Teatro del Mare, tra amici della regata, addetti ai lavori ed ...

Francesco De Gregori sVela un nuovo progetto : «Con Mimmo Paladino abbiamo realizzato una “edizione d’arte”» : Sono numerosi gli esempi fruttuosi di collaborazione tra arte e musica: dalla banana di Andy Warhol per i Velvet Underground alla collaborazione tra Damien Hirst e The Hours, dal Sgt. Pepper firmato Peter Blake al Ryan McGinley dell’artwork per i Sigur Ros.-- Ora tocca a due protagonisti della cultura italiana contemporanea, Mimmo Paladino e Francesco DE Gregori, mettersi insieme per offrire in un’edizione a tiratura limitata il nuovo progetto ...