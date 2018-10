Vertice Conte | Di Maio e Salvini

Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl Fisco - tregua armata nel governo : E' tregua armata , ma sempre una tregua , all'interno del governo Conte, mentre i due partiti di maggioranza si apprestano a risolvere la controversa parte del comma 9 dell'articolo 9 del decreto fiscale che M5s non può proprio digerire. E cioè lo scudo penale per il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Sotto i riflettori c'è la cosidetta 'dichiarazione integrativa' dei redditi. Prima ...

Cdm - Conte : vale il contratto M5s-LegaVertice in corso tra lui - Di Maio e Salvini : Attesa per il Cdm dopo che i due vicepremier non se le sono mandate a dire. Di Maio: "Felice per gli amici leghisti che hanno cambiato idea sul condono". Salvini: "Mai stati interessati al condono"