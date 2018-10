M5S - festa 5 stelle al Circo massimo : E' il giorno di Italia a 5 stelle, la kermesse politica del Movimento che oggi e domani si terrà al Circo massimo di Roma. Un palco rotondo al centro dello spazio che consentirà alle persone di Circondarlo e Circolargli liberamente intorno e due ...

Governo - ultime notizie : il Consiglio dei Ministri - la Leopolda e la festa M5S LIVE - : M5S e Lega ai ferri corti su condono e decreto sicurezza. Moody's taglia il rating italiano a Baa3. A Firenze Matteo Renzi ha dato il via alla nona edizione della Leopolda. Al Circo Massimo la ...

Italia 5 Stelle 2018 - Convention M5S/ Diretta streaming video : il programma - è la prima festa di governo : Italia 5 Stelle, Convention M5s in Diretta streaming video: il programma della kermesse, è la prima festa di governo per il Movimento 5 Stelle. Le ultime notizie: chi salirà sul palco

Festa M5S - la lista dei divieti : Stop a "treppiedi, ombrelli e aste, bastoni per selfie, puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati". Ma anche a "bombolette spray, inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari,". Sono solo ...

Ok dal Senato al taglio dei vitalizi - festa M5S fuori da palazzo Madama : Passa anche al Senato la delibera sul taglio dei vitalizi proposta da Roberto Fico alla Camera. La norma è stata approvata in ufficio di presidenza con 10 voti favorevoli e 1 astenuto. Pd e FI sono ...

Vitalizi - via libera del Senato al taglio. Di Maio : «Bye bye privilegi». Festa M5S in piazza : Via libera al taglio dei Vitalizi dal consiglio di presidenza del Senato. E' stata approvata la delibera sul taglio secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Il provvedimento...

Vitalizi - approvato il taglio al Senato. Festa M5S davanti a Palazzo Madama : “Giornata storica” : “La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli, un astenuto e altri che non hanno partecipato al voto”. A dirlo è stato il questore del Senato Paolo Arrigoni (Lega), uscendo dal Consiglio di presidenza che ha approvato il taglio sui Vitalizi. Con un doppio striscione con la scritta “56 milioni di euro risparmiati” e “#bye bye Vitalizi“, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno ...

Festa M5S al Circo Massimo : Grillo e Bennato canteranno insieme sul palco : 'Beppe Grillo ed Edoardo Bennato suoneranno e canteranno insieme al Circo Massimo , come già fatto in passato per altri eventi e raduni collettivi. Il duetto calcherà il palco nel corso di Italia 5 ...

M5S - per la festa annuale spende 600mila euro : Ormai sono lontano i tempi del "Vaffaday". A quasi dieci anni dalla sua nascita ufficiale, i grillini si apprestano a celebrare la "manovra del popolo" con la quarta edizione dell' Italia5Stelle, la festa annuale del M5S che si celebrerà il prossimo 20 e 21 ottobre al Circo Massimo a Roma.Rispetto agli anni precedenti ci sarà "un unico, grande padiglione davanti al palco, che conterrà una galleria grafica dove verrà raccontata per immagini la ...

Rai - scontro M5S-Pd. Paragone 'Ridicolo Tg1 su manifestazione dem'. La replica 'Intimidazione' : Tutto come nella prima Repubblica. O nella seconda. I partiti che si scontrano sulla Rai, in particolare sul Tg1 e su Raiuno. Solo che, stavolta, protagonista è un movimento che parla insistentemente ...

Portavoce M5S : "Manifestazione Pd riunione malati di Alzheimer"/ Ultime notizie - Cosimo Ettorre nel caos : Portavoce M5s: "Manifestazione Pd riunione malati di Alzheimer". Ultime notizie, Cosimo Ettorre nel caos: il post su Facebook ha scatenato la bufera, ecco cos'è successo

Manifestazione Pd - flop scampato e contro cori al M5S. Ma è polemica Renzi-Salvini : In tanti in piazza del Popolo per la Manifestazione Dem contro il governo : il flop pronosticato dai Cinquestelle è stato scongiurato. Settantamila presenze per gli organizzatori, cinquantamila ...