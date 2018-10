Un altro giallo sulla manovra | spuntano 45 miliardi di debito

ilgiornale

: Stai illustrando nient'altro che l'azione del governo giallo verde '' manine manie '' - SiamoItaliani5 : Stai illustrando nient'altro che l'azione del governo giallo verde '' manine manie '' - Lallaxs : Battaglia del governo giallo verde con l'Ue non lascia vincitori. Non saranno i burocrati cattivi dell'UE a intimor… - ti_libro : RT @LiberoVolo1: Altro giro, altra #segnalazione sempre @FaziEditore, qquesta volta si tratta di un giallo di Brad Meltzer, L'artista della… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) C'è unsul Def: un aumento di 45diper tre anni che però non trova spiegazioni nel testo presentato dal governo. A sollevare il caso è stato l'Osservatorio per i Conti pubblici dell'Università Cattolica. I 45, come sottolinea anche il Fatto, si andrebbero ad aggiungere all'altra quota che è già in deficit per la. Carlo Valdes che fa parte dell'Osservatorio spiega in modo chiaro questo aspetto "nascosto" nella Nadef, la nota di aggiornamento del Def: "Si tratta del cosiddetto "aggiustamento stock-flussi", cioè "la parte dinon spiegata dal deficit, se ilin un certo anno aumenta di 50e il deficit nell' anno è pari a 40, la parte dell' aumento non determinata dal deficit (aggiustamento stock-flussi) è pari a 10". Di fatto il governo prevede un certa quota di deficit.Ma parallelamente ci sono anche ...