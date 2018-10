MotoGp Giappone | per Lorenzo nuovo forfait

MotoGp - GP Giappone 2018. I dubbi di Valentino Rossi : 'Capito poco dalle prime Libere' : Il nono tempo non può rendere totalmente soddisfatto Valentino Rossi, al termine del venerdì in pista a Motegi: "Avevamo fatto alcune modifiche nel setting, ma in mattinata non ero particolarmente ...

MotoGp - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso vuole il bis - Marquez lavora di fino - le Yamaha su strade diverse : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha vissuto due sessioni totalmente differenti. La prima (clicca qui per la cronaca) si è disputata sull’asciutto e ha messo in mostra il solito ottimo Andrea Dovizioso che con la sua Ducati si è confermato a proprio agio sulla pista di Motegi, mentre la seconda (clicca qui per la cronaca) condizionata dall’asfalto umido e da temperature basse, ...

GP Giappone - i piloti della MotoGp si sfidano in minimoto : vince Bautista VIDEO : Il GP del Giappone si è aperto con una gara molto divertente. Otto piloti della MotoGP hanno lasciato momentaneamente le loro moto per una sfida "in miniatura" . Rins, Miller, Syahrin, Aleix Espargaró,...

MotoGp - Jorge Lorenzo salta il GP del Giappone. Come sta lo spagnolo? Salta anche l’Australia? : Jorge Lorenzo è costretto a Saltare il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP in programma nel weekend a Motegi. Lo spagnolo ha provato a girare nella prima sessione di prove libere ma il dolore impedisce al pilota della Ducati di poter disputare con profitto le qualifiche e la gara di domenica. Il quattro volte Campione del Mondo non è riuscito a recuperare dalla frattura al radio destro che si era procurato durante il GP di ...

MotoGp - Gp Giappone Day 1 : Meregalli - Yamaha - - 'Sensazioni Buriram confermate' [Video] : Queste le parole di Massimo Meragalli , Team Manager della Yamaha, , intervistato da Sky Sport MotoGP: 'Dopo il primo run è stato provato un link diverso sulla moto di Valentino Rossi. La pista era ...

MotoGp – Redding cos’hai in testa?! Il look di Scott in Giappone è un groviglio di colori e… follia! [FOTO E VIDEO] : Scott Redding a Motegi si presenta con un eccentrico look: in Giappone la chioma del pilota dell’Aprilia è rivoluzionata! Scott Redding si prepara per affrontare il Gp del Giappone e lo fa con un look davvero molto particolare. Il pilota dell’Aprilia, noto per il suo carattere fuori dalle righe, si farà notare sul circuito di Motegi dove si è presentato con in testa una capigliatura davvero eccentrica. Delle treccine viola ...

MotoGp – Dovizioso non si prende rischi nelle Fp2 in Giappone : “ecco perchè per noi non aveva senso entrare in pista” : Le sensazioni di Andrea Dovizioso al termine della prima giornata di prove libere del Gp del Giappone Sessione di prove libere parzialmente bagnata, nel pomeriggio di Motegi. Le Fp2 del Gp del Giappone non hanno regalato lo spettacolo desiderato dai tifosi Giapponesi nelle tribune del Twin Ring di Motegi poichè alcuni piloti, come Marquez e Dovizioso, hanno preferito non girare in pista in condizioni rischiose. Costanza ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : a che ora si corrono le qualifiche e su che canale vederle in tv? : Sabato 20 ottobre andranno in scene le qualifiche del GP del Giappone 2018, quartultimo appuntamento del Motomondiale 2018. Sul tracciato di Motegi apprestiamoci a vivere un time-attack molto interessante. Nella classe regina, nuovo duello tra la Honda e la Ducati con Marc Marquez, vicinissimo al titolo iridato, motivato a centrare la pole. La Rossa, con una sola punta visto il forfait di Jorge Lorenzo, si giocherà la carta Andrea Dovizioso. Il ...

MotoGp - Risultati prove libere GP Giappone 2018 : le classifiche e la graduatoria combinata dei tempi : Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nei primi due turni di prove libere del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha stampato 1:45.358 nel corso corso della prima sessione, precedendo Crutchlow e Zarco di un decimo. Marc Marquez quarto a 14 centesimi, Valentino Rossi nono a un secondo. Di seguito la classifica combinata dei tempi delle prove libere 1 e 2 del GP del Giappone 2018. GP Giappone 2018, prove ...