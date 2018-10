Condono | Conte convoca il cdm nonostante il no di Salvini ' Il premier sono io' I

Condono - è scontro. Conte convoca Consiglio dei ministri sabato. Salvini : ho altri impegni : Si lzano i toni dello scontro fra Lega e M5s, con il mezzo il premier Giuseppe Conte, sul Condono. «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato...

Che cosa c’è scritto nel testo del Condono fiscale contestato da Di Maio? : Nella serata di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato che "una manina" avrebbe cambiato il testo del decreto fiscale nella parte relativa alla "pace fiscale", trasformando di fatto la misura in un vero e proprio condono tombale, con tetto a 2,5 milioni di euro, che andrebbe a sancire inoltre la non punibilità penale di condotte quali riciclaggio e autoriciclaggio connesse all'infedele dichiarazione dei redditi.Continua a leggere

Caso Condono - interviene Conte : ho bloccato testo - lo rivedo io : Bruxelles, 17 ott., askanews, - Nell'occasione che dovrebbe dargli la massima visibilità, il Consiglio europeo su Brexit e migranti a Bruxelles, condito da incontri bilaterali con alcuni leader ...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». Palazzo Chigi : bloccato da Conte : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Condono - Di Maio : «Testo manipolato». Conte blocca il decreto. Tensione con la Lega : Colpo di scena su uno dei provvedimenti più discussi della manovra: la «pace fiscale» che contiene un Condono fino a 100mila euro per singola imposta e cancella la punibilità a fini penali viene Contestato dal vicepremier M5S: «Non lo firmo e sporgo denuncia in Procura». Colle: testo non pervenuto...

Come funzionerà la “pace fiscale” - il Condono del Governo Conte : Stando alle iniziali indiscrezioni, il condono del Governo Conte avrà due caratteristiche principali: soglia a 500.000 euro e tre aliquote per la riscossione poste al 6-15-25% a seconda della situazione oggettiva del contribuente. Ci sono però dei punti ancora da chiarire, per esempio per il vicepremier Luigi di Maio dovrebbe poter accedere alla pace fiscale solo chi ha presentato la dichiarazione dei redditi, ma non ha poi pagato il dovuto, e ...

Conte : "La pace fiscale si farà - ma non è un Condono. Ci sarà reddito di cittadinanza" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che "la pace fiscale si farà, è imprescindibile". In un'intervista a "La Verità" il premier sottolinea che "il fisco è iniquo", e assicura: "La flat tax ci sarà ma non potrà andare subito a regime. Con gradualità, attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero". Insomma, faranno tutto, assicura il premier. Con molta calma, ma faranno... "Sono tutti punti ...

Manovra - Di Maio avverte la Lega : M5S non voterà alcun Condono Oggi vertice con il premier Conte : 'Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Monti : “Pace fiscale invocata da Conte? Un Condono. Governo cambiamento? Forse due esecutivi del non cambiamento” : “Pensavo che questo fosse il Governo del cambiamento, ma la cosa che meno si vede di meno per ora nell’attività dell’esecutivo è il cambiamento. Mi sembra che siamo ancora in una fase di apprendimento. Ma, ad ora, di cambiamento ne emerge poco, anche se nutro ancora speranze in questo Governo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus, su La7, dall’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, che spiega: “Al contrario, c’è aria di grande ritorno a ...