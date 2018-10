Genova | Aspi potrà demolire il ponte M5s | ‘Nessun dietrofront | non ricostruirà’ Ma

Genova - Autostrade demolirà il Ponte : M5s "ma non ricostruirà"/ Ultime notizie Morandi - progetto Aspi da Bucci : Ponte Genova, Autostrade potrà demolire il Morandi: M5s, 'no passi indietro, non potrà ricostruire'. Ultime notizie, progetto Aspi inviato a Bucci.

Dl Genova : M5S - Aspi non ci sarà : ANSA, - ROMA, 17 OTT - "Smentiamo categoricamente che in Parlamento si stia agendo per ammettere Autostrade per l'Italia ai lavori di ricostruzione di Ponte Morandi a Genova". Lo afferma Gianluca ...

Crollo Ponte Genova - progetto Aspi : “Nuovo viadotto in 9 mesi” : Autostrade per l’Italia ha inviato stasera al sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci il progetto di ricostruzione del Ponte Morandi. Composto da 40 elaborati tecnici e strutturali, accompagnati da una relazione generale, prevede l’opzione piu’ breve, di soli 9 mesi per la ricostruzione a partire dall’ok al progetto, considerando anche l’adozione di penali sulle tempistiche. Secondo quanto appreso, ...

Ponte Genova - Strabag “pronti a ricostruzione Morandi”/ Gruppo austriaco ‘insidia’ Fincantieri e Aspi : Ponte Genova, Strabag: "pronti a partecipare alla ricostruzione del viadotto Morandi". Il Gruppo austriaco si candida insidiando Fincantieri e Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:59:00 GMT)

Ok a escludere Aspi dei Benetton Dl Genova - parla l'Antitrust : La norma del decreto Genova che esclude Autostrade per l'Italia e le sue controllate dalla ricostruzione del ponte di Genova 'e' giustificata', ma 'lo e' meno' per le altre societa' concessionarie. Lo ha detto il segretario generale dell'Antitrust Filippo Arena, in audizione alla Camera sul decreto Genova Segui su affaritaliani.it

Genova - TONINELLI : “AUTOSTRADE FUORI DA RICOSTRUZIONE MORANDI”/ Aspi voleva demolire ponte 15 anni fa : Crollo ponte Morandi, ultime notizie da GENOVA: TONINELLI, "Autostrade è FUORI ma pagherà fino all'ultimo centesimo". Le novità: "anticiperemo i risarcimenti agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:10:00 GMT)

Dl Genova.Aspi non paga? Anticipa Stato : 16.15 Nel caso in cui Autostrade non pagasse o ritardasse le spese di ricostruzione del ponte sarà lo Stato ad Anticiparle, attingendo al fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale. Lo prevede la bozza finale del decreto Genova. Il governo stanzia inoltre altri 20 milioni di risorse per la contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Nella bozza si dispone poi che la Cigs per cessazione di attività ...

Crollo ponte di Genova - il responso del Mit : "Da Aspi controlli sicurezza inadeguati" : La Commissione d'inchiesta del Ministero delle Infrastrutture sul Crollo del ponte Morandi di Genova accusa Autostrade per l'Italia, Aspi, di aver ridimensionato o nascosto lo stato in cui era il ...

Crollo ponte Genova - chiusa la relazione del Mit : «Da Aspi controlli inadeguati» : La Commissione ispettiva è stata costituita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti subito dopo il tragico Crollo del cosiddetto ponte Morandi (Viadotto Polcevera), proprio per far luce sulle cause che hanno portato alla tragedia che ha colpito la città di Genova il 14 agosto scorso...

Commissione Mit : "Aspi non fece la valutazione di sicurezza del Ponte Morandi a Genova" : La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l'Italia "non esiste, non essendo stata eseguita la valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera". È quanto scrive la Commissione ispettiva del Mit nella relazione sul crollo del Ponte di Genova.La Commissione "ha ribadito la propria richiesta" il 31 agosto e "ha appreso che, contrariamente a quanto affermato nella comunicazione del 23 giugno 2017 della ...

BOZZA DECRETO Genova : AUTOSTRADE PAGA MA NON RICOSTRUISCE/ Ponte Morandi - Aspi invia piano a Toti : Ponte Morandi, anticipazioni DECRETO GENOVA: "AUTOSTRADE ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:32:00 GMT)

