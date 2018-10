Cecilia Rodriguez contro Giulia Salemi | ' Smettesse di legare il suo nome al mio o a Belen'

Gf Vip 3 - Cecilia Rodriguez su Francesco Monte : "Mi ha perso anche per le sue responsabilità" : Intervistata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, la sorella d'arte Cecilia Rodriguez ha voluto dire la sua sulla situazione di Francesco Monte, che la nomina costantemente nella casa del Grande Fratello Vip 3: Francesco è una persona alla quale ho voluto molto bene e mi dispiace se soffre. Io credo nel suo dolore perché è stato anche il mio, ma poi ho trovato una persona con la quale sorridere e fare progetti. E a lui auguro ...

Eva Henger : "Francesco Monte? Ancora interessato a Cecilia Rodriguez" : Non si accenna a placare la polemica a distanza tra Eva Henger e Francesco Monte, neo concorrente del Grande Fratello Vip. Come rivelato al settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, l'ex naufraga non è entusiasta della decisione di Mediaset (e della produzione del reality di Canale 5) di riabilitare immediatamente l'ex tronista di 'Uomini e Donne', ad appena sei mesi dallo scandalo cannagate scoppiato all'"Isola dei Famosi": Bisognava ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta quarta puntata : Malgioglio spara a zero su tutti - Giulia Salemi risponde a Cecilia Rodriguez. Enrico ... : di Ida Di Grazia Attesa terminata, in diretta su Canale 5 la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018 che stiamo seguendo minuto per minuto su Leggo.it . Questa sera oltre all'ingresso di Cristiano ...

Grande Fratello Vip 2018 : Giulia Salemi vuole diventare una Rodriguez? La risposta della gieffina all’attacco di Cecilia : Grande Fratello Vip 2018 Anche questa sera il Grande Fratello Vip punta i riflettori sulla coppia più chiacchierata all’interno della casa, ovvero quella formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. I due ragazzi vengono informati di alcuni attacchi a loro rivolti. A puntare il dito Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, ai microfoni di Casa Signorini, non le hanno mandate a dire. Giulia, in confessionale, ascolta le parole di Cecilia. ...

GF Vip 3 - Giulia Salemi risponde a Cecilia Rodriguez : "Ci provo con tutti? Non è nella mia indole cercare la coppia mediatica" (video) : Il Grande Fratello Vip lascia spazio nella sua diretta del lunedì sera al triangolo più chiacchierato di questa terza edizione: quello tra Francesco Monte, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. L'argentina, intervenuta nel programma Casa Signorini, ha parlato della modella italo-persiana come di una gatta morta, che "ci prova con tutti e in continua ricerca di visibilità": Ha un problema con la mia famiglia, non so se vuole fare la nuova ...

