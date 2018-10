Ue | Conte | “Cambi passo | basta austerity” E sui migranti | “Non accetteremo movimenti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) “Sull’immigrazione serve una equa condivisione delle responsabilità e dobbiamo consolidare quel cambio di paradigma sancito all’ultimo Consiglio. Sino a quando non avremo garanzie su questo punto nona scatola chiusa soluzioni suisecondari, che stanno a cuore ad altri Paesi”. A rivendicarlo il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo in Aula al Senato, in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre. “All’Unione Europea serve un cambio di, deve essere più vicina ai suoi cittadini”, ha continuato. Per poi sottolineare: “L’Italia è un Paese fondatore, è contributore netto. Forte di questa posizione andiamo a Bruxelles con una manovra economica di cui siamo orgogliosi e su cui vogliamo dialogare senza pregiudizi. Quella dell’austerity è una strada non più percorribile, si ...