Pjaca | ' Mai detto di essere come Neymar'

Fiorentina - Pjaca precisa : 'Mai detto di poter essere come Neymar o Hazard' : ... vorrei puntualizzare che non ho mai detto 'se non avessi avuto l'infortunio sarei allo stesso livello di Neymar o Hazard' o 'diventerò il miglior giocatore del mondo nella mia posizione' o qualcosa ...